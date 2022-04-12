В Беларуси размер месячной минимальной заработной платы за март 2022 года подлежит индексации и составляет 479 рублей 83 копейки. Информация опубликована на официальном сайте Минтруда.

Напомним, минимальная зарплата – государственный минимальный социальный стандарт, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников.

Суть “минималки” в том, что если размер начисленной зарплаты оказался ниже установленного минимального предела, наниматель обязан произвести работнику доплату.

Размер минимальной зарплаты устанавливается Советом министров РБ по предложению Национального совета по трудовым и социальным вопросам. Как правило размер минимальной заработной платы устанавливается ежегодно с 1 января наступившего календарного года. Однако с учетом инфляции она может индексироваться.

К слову, с 1 января 2022 года размер минимальной зарплаты в Беларуси был установлен на уровне 457 рублей. Получается, что нынешняя индексация увеличит ее на 22,83 рубля.

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