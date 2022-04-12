На днях А.Лукашенко анонсировал совещание с резидентами ПВТ и создание Министерства цифрового развития. Однако еще пять лет назад о необходимости Минцифры говорил предприниматель и венчурный инвестор Виктор Прокопеня. Прокопеня предлагал, чтобы Минцифры занялось «вопросами цифровизации страны», говорил, что «развитие IT – источник независимости, так как единственным сырьем здесь являются мозги».

У Прокопени вообще было много хороших и смелых предложений, некоторые были связаны, например, с реформированием системы образования: он предлагал перейти на электронный документооборот, персонализированный подход к ученикам и студентам, усилить в школах профориентацию и изучение английского, пересмотреть программу обучения и систему оплаты учителей. Но, похоже, дальше планов и разговоров дело не пошло. Об этом, в общем-то, косвенно свидетельствует и тот факт, что о создании Минцифры высокие чиновники заговорили лишь спустя пять лет после озвученной инициативы. Да и то до сих пор с какими-то сомнениями.

Компания Виктора Прокопени была резидентом Парка высоких технологий. Сам Прокопеня активно участвовал в разработке законодательных условий для использования в стране беспилотных автомобилей, криптовалют и изменений, направленных на стимулирование развития IT в Беларуси. Прокопеню называли инициатором и архитектором декрета «О развитии цифровой экономики», он был в хороших отношениях с главой ПВТ Всеволодом Янчевским.

Позовут ли Виктора Прокопеню на совещание, посвященное айтишникам? И где вообще сейчас Прокопеня? Почему молчит и никак не комментирует то, что происходит? Речь не только о ПВТ, развитии IT, но и в целом об общественно-политической ситуации.

Последняя новость на странице Виктора Прокопени в «Фейсбуке» датирована 19 августа 2021 года – там сообщалось о покупке белорусским бизнесменом доли Саида Гуцериева в их совместном многомиллионном бизнесе.

В «Инстаграме» у Прокопени больше 7 миллионов подписчиков. Но и там последний пост был сделан в апреле 2021 года – про то, что он привился «Пфайзером» от коронавируса. С тех пор – ни интервью, ни комментариев, ни заявлений. Как говорят близкие к бизнесмену люди, он крайне избирателен в публичном пространстве.

В Википедии написано: «После скандальных президентских выборов 2020 года Прокопеня осудил насилие властей. Также он выделил 100 тысяч. долларов на реабилитацию людей, пострадавших во время разгона уличных митингов, и призывал предпринимательское сообщество присоединиться к инициативе. С началом митингов и усиления репрессий VP Capital дала возможность сотрудникам принадлежащих ей компаний переехать работать в офисы вне Беларуси. В числе 300 руководителей белорусский IT-компаний Прокопеня подписал обращение с обещанием вывести бизнес из страны при отказе от повторных выборов и продолжении репрессий».

Стоит заметить, что в 2020 году, когда была первая большая волна отъезда айтишников, Прокопеня вернулся в Беларусь из Великобритании вместе с семьей – женой и тремя сыновьями. В соцсетях даже есть фото Виктора во время одной из акций массовых протестов в Минске. Однако в публичном пространстве он так и не появился. В соцсетях высказывались мнения, что бизнесмен вел какие-то закулисные переговоры с властями. Судя по всему, к его мнению не особо прислушались.

По данным Википедии, «на сентябрь 2021 года совокупный капитал Виктора Прокопени оценивался в сумму около 400 миллионов долларов».

На странице Прокопени в графе «Гражданство» указаны Беларусь и Кипр. Однако сейчас, по данным «Народной Воли», Виктор Прокопеня большую часть времени проводит в Лондоне, в Беларуси не бывает. Он много работает, занимается разными IT-проектами.

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Из личного дела

Виктору Прокопене 38 лет.

Дипломированный юрист (БГУ), специалист в области вычислительных систем (БГУИР), доктор наук в области бизнес-администрирования и поведенческой экономики (Швейцарская бизнес-школа SBS).

Прокопеня основал ряд топовых технологических компаний: Viaden Media, VP Capital (в ее портфеле Currency.com, Capital.com, exp (capital), Banuba и др.).

Публикация из № 29 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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