На днях стало известно, что журналистку Екатерину Бахвалову обвинили по части 1 статьи 356 «Измена государству».

«Следствие завершено, дело вскоре будет передано в прокуратуру. Возможно, уже в мае состоится суд. Кате грозит от 7 до 15 лет лишения свободы», – написал в соцсетях ее муж Игорь Ильяш.

Как отреагировали на эти новости родные и близкие Екатерины? И каково ее моральное состояние?

– Катя узнала о новом обвинении еще в феврале, она уже приняла психологически ситуацию и живет дальше, – говорит «Народной Воле» ее супруг. – Шок был тогда, когда всё началось, когда стало известно о новом уголовном деле. И по ее первым письмам из СИЗО было понятно, что она попала в психологическую яму. Мы уже отсчитывали недели до завершения ее срока – 5 сентября она должна была выйти на свободу. И внезапно узнать, что ей грозит еще 15 лет, – это, конечно, чудовищный удар…

С тех пор, как ее забрали из колонии в СИЗО, в течение 55 дней у нас не было вообще никакой информации о ее статусе, статье, мы понимали, что это, скорее всего, будет какое-то тяжелое обвинение… Так что мы готовили себя в том числе к одному из наихудших сценариев. И он, к сожалению, оправдался.

– А адвокат разве не могла вам сообщить, в чем обвиняют Катю? Или у нее была супержесткая подписка о неразглашении?

– В том-то и дело: очень суровая подписка о неразглашении, в рамках которой нельзя назвать ни статью, ни даже статус! Катя 55 дней находилась в СИЗО, и мы не знали, в качестве кого – обвиняемой, свидетеля, подозреваемой? Адвокату было запрещено сообщать родственникам абсолютно любую информацию по делу.

– Как сейчас психологическое состояние Кати?

– Я охарактеризовал бы ее состояние как ровное спокойствие, невозмутимость. Как говорит она сама, «воспитываю в себе атараксию»…

– Письма от нее доходят?

– Переписка с родственниками идет без проблем. Но, как я понимаю, от других адресатов писем она не получает. И я не знаю, официальное это ограничение или неофициальное.

Дедушка Катерины Андреевой известный журналист Сергей Ваганов говорит: «Мы примерно понимали, что что-то готовится».

– Конечно, новость ужасная, – говорит Сергей Давыдович. – Нам не известно, что именно стоит за этим обвинением. И мы даже не знаем, как протестовать! Остается только надеяться, что будут какие-то перемены. Я не понимаю причин всего этого…

– А в колонии всё спокойно было? Может, ей предлагали написать прошение о помиловании, она отказалась – и потом пошло-поехало?

– Это совершенно неожиданно! В колонии Катя выполняла все правила, не вступала в конфронтацию с администрацией.

Ей было непросто в колонии, потому что мы ее к тяжелому физическом труду не готовили. Она мучилась там, пока освоилась. Работала швеей.

Катя аллергик, у нее там были приступы аллергические, ее переводили… Одним словом, я не знаю, чтобы в колонии к ней были какие-то претензии.

Катя нам сказала: живите своей жизнью, думайте, будто я в Испании. Она успокаивает нас…

Публикация из № 29 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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