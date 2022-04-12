По информации Агентства иммиграционных служб Японии, эвакуированным из Украины будет предоставлено до 2 400 иен (около 20 долларов) в день на проживание. Эту информацию предоставило издание Japan Today.

Отмечается, что при временном проживании в отелях, которые предоставило правительство, эвакуированные в возрасте старше 12 лет будут получать 1000 иен в день, а лица младше 12 лет — 500 иен в день без учета расходов на питание.

“Суточные” будут увеличены для всех после того, когда беженцы переедут в новые места, организованные муниципалитетами или предприятиями. Дети в возрасте 12 лет и старше получат 2400 иен, а дети в возрасте 11 лет и младше — 1200 иен. Кроме этого, правительство Японии предоставит единовременное пособие в размере 160 000 иен ($1280) для эвакуированных в возрасте 16 лет и старше и 80 000 иен для тех, кто младше 16 лет, когда они переедут на новое место жительства.

Финансовая помощь, как предполагается, продлится не менее шести месяцев. При этом правительство отдельно возьмет на себя и медицинские расходы, и уроки японского языка, а также поможет людям найти работу.

Отметим, что на прошлой неделе 20 эвакуированных из Украины прибыли в Японию из Польши на борту японского правительственного самолета. Еще одна группа из шести эвакуированных прибыла на места, предоставленные правительством, на прямом коммерческом авиарейсе из Польши. На сегодняшний день в Японию прибыло 524 человека, эвакуированных из Украины.

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