Редактор украинского издания Obozrevatel Ирина Сушкова опубликовала в «Фэйсбуке» прощальное письмо к своему мужу. Когда читаешь его, сердце обливается кровью. Почему, почему, скажите, в XXI веке невинные люди должны терять самых близких, самых дорогих?! Почему в 25 лет молодая женщина стала вдовой?! 30-летний Виктор Сушков, кадровый военный, офицер украинских сил ПВО, погиб во время выполнения боевого задания в Сумской области, под городом Ахтырка. Публикуем это письмо как документ огромной трагедии, которая сегодня происходит в Украине.



Я сейчас напишу самые страшные слова в своей жизни. Напишу на русском, последний раз, потому что на нем я говорила только с тобой.

Не писать не могу, я хочу, чтобы весь мир кричал, каким ты был.

И без тебя я умею только одно – писать.

Я сижу рядом с мертвым мужем. Моя жизнь лежит рядом со мной в закрытом гробу. Моя жизнь, которая вытирала мне слезы и говорила, что никогда не оставит. Которая всю ночь гладила меня, когда было плохо. Которая хвасталась мной на каждом шагу.

А я хвасталась тобой. И благодарила Бога, что ты такой есть.

Меня как будто больше не существует.

Я не знаю более чистого, доброго и достойного Человека. Ты был лучшим во всем. Не потому, что мой. Так и было, у тебя всё получалось. Тебя везде ценили.

У меня звоном в ушах стоят все твои слова. Только ласковые, других ты не говорил ни разу. Если у нас дома появлялось что-то классное, ты в тот же момент говорил, с кем мы поделимся. Если что-то случалось, я держалась только из-за тебя. Одного «зззая!» хватало, чтобы стояла по струночке смирно.

Ты летел со службы домой с полными карманами шоколадок, чтобы я не грустила. А всё, что брал с собой, вечно раздавал, чтобы похвастаться, как я готовлю.

Ты никогда ничего не боялся, ни разу. Ты сиял улыбкой каждый день, даже если всё было плохо. «Я тепло одет и хорошо кушаю», – на все случаи жизни.

Ты строил планы на год вперед, когда мы поедем к родителям. «Я тебе хоть раз в чем-то отказывал?» – отвечал ты на все мои самые глупые глупости. «Вот я тебя подлечу, и всё точно будет хорошо, нам еще детей рожать», «Какая работа? Главное, чтобы ты была здоровая и счастливая», «Хочу себе такую маленькую девочку», – говорил ты каждый божий день.

И всегда помогал, я могла просить что угодно. «Ты что, командирша?» – подшучивал ты с хитрой улыбкой. «Хуже, – говорила я, – я жена командира!» – и целовала в нос.

Я могла тебе рассказать то, что не говорят никому и никогда, а ты всегда понимал.

Я знала, какими мы невыносимыми будем в старости («Зззая, опять сковородка не на своем месте», «Зззая, зззая, кто кофе пил и капсулу не достал?»), я знала, какие глаза будут у наших детей.

Я давно придумала, что дарить тебе на первую годовщину свадьбы. А выбирать пришлось венок на могилу.

В последнем разговоре ты сказал, что охраняешь мой сон. Теперь я охраняю твой до конца своей жизни.

Ты офицер с таким внутренним кодексом чести, что этим сукам и не снилось. Ты – мое сердце! Ты – моя душа! Был и будешь. Я безмерно тебя люблю и горжусь.

Я проклинаю этих фашистов за тебя, родной, за наших с тобой нерожденных детей, за украденную жизнь, твою и мою!

Я сижу рядом с мертвым мужем. Я вдова в 25. Мою жизнь украли нелюди. Мою жизнь украла Россия.

Публикация из № 29 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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