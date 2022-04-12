В Беларуси спрос на европейских перевозчиков вырос многократно: экспорт в Европу нечем везти, при этом сами европейцы к нам ехать боятся — ожидают ответных санкций. Как в такой ситуации перенастроить бизнес, какие варианты возможны?

Начальник отдела поставок компании «Смартон» Ксения Шило в комментарии OL рассказывает, что импортеры в срочном порядке корректируют бизнес, нанимая иностранных грузоперевозчиков.

Самый большой риск — ответные санкции Беларуси

Сейчас, чтобы вывезти грузы из Европы, придется привлекать перевозчиков с фурами на иностранных номерах, пишет Office Life. Основное ограничение движения пока касается грузового транспорта с белорусским и российскими номерами — говорит специалист. — Это не остановит поток грузов, пока не введутся ответные санкции со стороны Беларуси. Самый большой риск сейчас для всех — это то, что введут запрет иностранным перевозчикам заезжать в нашу страну. Это то, чего боится сейчас вся логистика».

Импортерам приходится учитывать и такой нюанс: Министерство инфраструктуры Польши рекомендует польским перевозчикам не совершать поездки в Беларусь и Россию, а тем, у кого транспортные средства находятся на территории этих стран, предписано вернуться в Польшу.

«Партнерства с европейскими перевозчиками — это решение ситуации в краткосрочном периоде, потому что ситуация динамична и может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону в любой момент. Прогнозируется, что ответные санкции все же будут. Накануне замминистра транспорта рассказал, что белорусские перевозчики просят об ответных санкциях».

Переориентирование на восток: что будет со сроками доставки и ценами

Перенастройка же бизнеса вдолгую предполагает переориентацию на закупки в других странах, скорее всего это будет ориентация на Китай, считает Шило. Поставки из ЕС также останутся, но будут еще более труднодоступными.

«Поскольку улучшений в плане пересечения европейской границы не наблюдается, то логисты тестируют доставку через Армению, Грузию, Турцию и др. Однако и у этого транспортного пути есть свои проблемы: участок перехода Верхний Ларс — это единственная дорога между Грузией и Россией с очень маленькой пропускной способностью. На этом участке по 40 дней фуры стоят. В очереди — тысячи грузовиков, хотя туда еще не все перенаправились. Это действующий, но дорогой вариант объезда».

По мнению эксперта, на Китай можно ориентироваться потому, что проблем с вывозом грузов по шелковому пути сейчас нет. Сократились не только сроки доставки по железной дороге, но и объемы грузов, которые берут к перевозке.

Если раньше обязательно нужно было заказывать 40-футовый контейнер, то сейчас то сейчас работает сервис доставки сборных грузов, начиная от 1 коробки. Но теперь из-за коронавирусных ограничений в Шанхае есть трудности с налаживанием загрузки, доставки.

Ожидать ли кратного роста стоимости доставки при переориентации закупок на Китай? Шило отмечает, что стоимость доставки по железной дороге небольшая.

«Например, стоимость доставки фуры бумаги из Варшавы за время действия 5-го пакета санкций выросла в несколько раз (ставки на фуру из Польши доходят до 3 тыс. евро, хотя до последнего времени это стоило всего 1 тыс. евро). Доставка из Китая дешевле, но там и товар другой. Расчеты показывают, что стоимость доставки существенно возрастает, если мы поведем машины через Грузию. Закупки в Китае не значит дороже, это значит, что все другое, другой ассортимент и качество. Но для этого варианта партнеров еще надо найти».

Белорусские водители уедут в Европу?

Евгений Казаков, СЕО компании «ЭнироДэв», эксплуатирующей транспортную платформу PROFITO, менее оптимистичен в оценках возможностей перенастройки логистического бизнеса

Эксперт считает, что белорусских транспортников Россия не пустит на внутренний рынок грузоперевозок, в каботаж. По его мнению, когда закончится «спецоперация» в Украине, надо будет открывать компании в этой стране, потому что туда хлынут деньги ЕС.

Сейчас же получить для бизнеса польскую регистрацию непросто — непонятно, как ввезти белорусский грузовик в ту же Польшу. Скорее всего, водители в индивидуальном порядке уедут в Европу, поскольку там они смогут заработать.

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