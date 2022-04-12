Глава Белорусской федерации футбола порассуждал, почему сборная Италии на пробилась на чемпионат мира-2022.

«Италия – последний чемпион Европы, – отметил Владимир Базанов. – А почему провал? Я был на финале EURO и следил за итальянцами в последнее время. Посмотрите, сколько у них натурализованных бразильцев. Там бразильцы занимают место доморощенных воспитанников.

Поэтому мы и пошли по пути сербов и поляков, что видим: сборная у нас слабая. Она возрастная. Когда ввели лимит, посмотрите, сборная стала прибавлять. Стали появляться молодые звездочки. Молодежная сборная стала добавлять. Просто нужно время, чтобы у нас появились качественные футболисты».

О том, сколько десятилетий в сборной Беларуси идет «обновление», Владимир Базанов рассуждать не стал.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»