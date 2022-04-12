Александр Лукашенко умеет удивлять. Когда он выступил с заявлением о том, что без Беларуси переговоры о мире между Россией и Украиной невозможны, у многих отвисла челюсть. Лукашенко признает себя стороной конфликта?! Он готов выплачивать репарации Украине за разрушенные города и инфраструктуру?!

Даже спустя несколько дней после того, как Беларусь объявила свои претензии на участие в переговорах между Украиной и Россией, цели официального Минска яснее не стали. Экспертам приходится выстраивать версии.

«Никаких сепаратных договоренностей»

«Я хочу просто впервые вам обозначить на сегодняшний день нашу позицию, которая доведена до министра иностранных дел, и поручено МИД ее реализовать. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это (пауза. – Ред.), прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси, – заявил Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности 7 апреля. – Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война – за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам того же заседания Совета безопасности пояснил: «Мы убеждены, что интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении не только Украины и России, но и Беларуси как одного из трех славянских народов».

А после этого высказался и министр иностранных дел России Сергей Лавров, который заявил, что среди стран – гарантов безопасности Украины должна быть и Беларусь.

Поясним, о чем, собственно, речь.

Россия напала на Украину под тем предлогом, что украинцы вступают в НАТО. Но на деле Североатлантический альянс (НАТО), которым всех пугали, оказался организацией пугливой, не готовой не то что принять Украину в свои ряды, но даже помогать ей вооружениями, дабы не нажить себе проблем. Поэтому Украина решила пойти по другому пути. Если НАТО при угрозе российской агрессии оказалось в обмороке и ступоре, то об Альянсе можно забыть: пусть он и дальше заседает, как заседал. Украина начала поиск конкретных государств – гарантов собственной безопасности, которые в случае внешней агрессии помогут отбить атаку не только словами поддержки, а конкретными вооружениями, техникой, самолетами, средствами ПВО и даже «живой силой».

Формы, способы и средства обсуждаются, но предварительно о готовности выступить гарантами безопасности Украины заявили: США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль, Китай. И даже Россия как член Совета безопасности ООН. По крайней мере так было объявлено по итогам российско-украинских переговоров. А теперь появилась и Беларусь, и заявления Александра Лукашенко.

Что бы это значило?

Не секрет, что в мире Беларусь теперь рассматривают как сателлита России, который если и может что-то гарантировать, то только репрессии в отношении собственного народа.

Что же стоит за претензией официального Минска на участие в переговорах между Украиной и Россией?

Версия первая: иных союзников у России нет.

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отреагировал на заявления Лаврова и Лукашенко так: «В любом переговорном процессе каждая сторона может заявить свои запросные позиции. То есть предлагать свое видение. Мы предложили в качестве потенциальных гарантов определенные страны демократического лагеря с мощными армиями. РФ среди прочего предложила Беларусь. Как я понимаю, исходя из позиции того, что Беларусь – союзное государство, которое всегда поддержит любые российские инициативы. Но еще раз повторяю: предложения сторон могут быть разными. Вопрос только в финальном согласованном документе».

Иными словами, Подоляк говорит о том, что Россия пытается включить в число стран-гарантов того, кто всегда ее поддержит. Но переговорщики всегда просят много, чтобы в ходе переговоров чем-то жертвовать.

Версия вторая: Беларуси тоже нужны гарантии безопасности.

По сути, об этом заявил в «Клубе редакторов» главный редактор издательского дома «Беларусь Сегодня» Дмитрий Жук.

«Сегодня на тех переговорах выстраивается региональная архитектура будущей безопасности. И не принимать в этом участия мы не можем. С одной стороны, мы подверглись экономической войне, санкциям, очень жестким и очень сильным. С другой стороны, нас пытаются замарать, втянув якобы как участника военного конфликта», – сказал он.

На тему, кто нас «втянул» и «замарал» или же мы сами проявили инициативу в этом вопросе, можно спорить долго. Однако проблема действительно есть. Ведь наш оборонный союз – это Россия и ОДКБ. Но если нападет Россия, то Беларусь останется с этой агрессией один на один, иных союзников у нас нет.

Впрочем, есть сомнения, что Дмитрий Жук пытался намекнуть на такие крамольные выводы.

Версия третья: поле для маневра.

Ее озвучил политолог Андрей Елисеев.

«Неясно, то ли это посыл на номенклатуру и внутреннюю аудиторию, то ли очень туманный сигнал Западу. Однако звучит так, будто бы это Тихановская ранее пригласила российские войска в Беларусь, а теперь демократическое правительство Лукашенко в изгнании бескомпромиссно отстаивает национальные интересы.

Как бы то ни было, Лукашенко хотелось бы, чтобы Запад оценил «профессиональные действия» Минска. «Мы в очередной раз предложили России и Украине безопасное место для переговоров… Однако профессиональные действия наших военных и дипломатов остались незамеченными на Западе», – говорит он.

Ясно лишь то, что политический флюгер Лукашенко всё еще не заржавел и будет выискивать направление в зависимости от результатов войны и военно-политической ситуации в России.

При одном повороте всех этих предельно гадких и эпохальных событий Лукашенко будет громче других ратовать за еще более серьезную «интеграцию» с Россией, включая введение российского рубля и пр.

А при другом повороте событий вряд ли кого-то сильно удивит, если Лукашенко будет не менее активно убеждать, что в действительности всегда, хоть и будучи связанным Москвой по рукам и ногам, являлся самым верным стражем белорусского и украинского суверенитета, а то и политиком с самыми прозападными взглядами», – пишет Елисеев.

Версия четвертая: подгадить Киеву.

«Смысл этого предложения довольно прозрачен. Чем больше стран выступают гарантами, тем больше размывается смысл гарантий безопасности. Ведь в случае кризиса им же нужно будет как-то согласовывать свои действия, чтобы реагировать совместно. Но если такими гарантами безопасности Украины выступят, к примеру, одновременно Россия, Беларусь, США, Франция, то грош цена таким гарантиям. Ведь Москва и Минск будут всё блокировать. Если гарантами выступают страны с разными позициями, весь механизм гарантий не будет работать. Что и нужно Москве», – считает политолог Валерий Карбалевич.

Версия пятая: попытка дистанцироваться от Москвы.

«Единственная надежда Лукашенко – если получится, всё же хоть на крохи вновь продать идею «наша позиция не совсем такая, как у РФ». И попытаться монетизировать результаты петляния, чтобы не влезть в войну и вооруженным силам Беларуси. Но и тут проблема: очевидно, что такое петляние является результатом общественного мнения, но не самого Лукашенко», – пишет политолог Игорь Тышкевич.

«Претензии будут озвучены»

Разброс мнений велик. Ясно то, что ничего не ясно. Но даже в Украине звучат голоса, которые призывают не отбрасывать идею привлечения Минска к переговорам. В частности, с таким мнением выступил дипломат, народный депутат Украины, глава комитета по международным делам Богдан Яременко. По его мнению, у Украины в переговорах с Беларусью могут быть свои цели.

«Унылая лошадь» Лавров с барского плеча подбросил Беларуси роль гаранта безопасности Украины. Мол, ну а как же – и Беларусь должна там быть. Не стоит отмахиваться от этого факта как от еще одного проявления идиотизма наших соседей, – пишет Яременко. – Беларусь очень болезненно переживает за перенос переговоров по украинско-российскому урегулированию из Минска в Стамбул. Осознанно или нет, но украинская власть в 2014 году дала белорусскому диктатору шанс прорвать международную изоляцию и восстановить международную субъектность.

Об этом, кстати, не стоит забывать, когда мы упрекаем белорусов, что они якобы слишком мало делают, чтобы остановить Лукашенко и заставить Беларусь выйти из войны против нашей страны – власть Лукашенко укреплялась и не раз получала очередной шанс выжить, в том числе – и через наши, украинские, ошибки и действия.

Следовательно, реакция официального Минска выдает его значительную заинтересованность в сохранении какого-то участия в урегулировании. Иронично, что официально конец этим минским усилиям положила Россия, которая сперва решением о признании ОРДЛО, а далее 24 февраля военным вторжением подвела жирную кровавую линию под Минским процессом.

Минский процесс между тем вне процесса интеграции с Россией был единственной международной инициативой Беларуси.

Теперь же Лавров делает ничего не стоящий шаг – обещает Беларуси то, что она хочет слышать и что он никак не может обеспечить: роль в обеспечении безопасности Украины и за эту роль какой-то причудливый способ возвращения на международную арену.

Мне кажется, украинская дипломатия не должна оставлять эти дипломатические судороги Минска без внимания. И если Минск хочет какую-то роль – нужно предложить ее.

Раз мы так и не разорвали дипломатические отношения, наши дипломаты могли бы на двусторонней основе провести с Беларусью консультации, на которых выдвинуть полный перечень претензий к ней ввиду вооруженной агрессии.

Перечень наших претензий может быть очень конкретный и длинный. Мы можем выдвинуть требование выдать нам граждан Украины, которых вывезли на территорию Беларуси (тот же персонал Чернобыльской АЭС). Мы можем дать примерные расчеты, ущерб, нанесенный экономике Украины ракетными и бомбовыми ударами с территории Беларуси, выставить требование компенсации за каждого солдата и единицу военной техники, что попала в Украину с территории этой страны.

Выдвинув эти претензии, мы можем предложить переговоры по компенсации убытков, нанесенных Украине. Благо, что публичное признание Лукашенко в умышленности и спланированности этих враждебных действий не только хорошо разрекламировано, но и стало мемом.

Такие консультации можно параллельно провести с Тихановской, направив белорусскому обществу сигнал, что ему придется рассчитываться за политику Лукашенко, а потому диалог с Украиной обойдется значительно дешевле.

Можно предложить Беларуси и несколько идей в сфере безопасности. Например, передислокацию или закрытие всех военных частей, включая аэродромы, которые использовались для нанесения ударов по Украине. Это и будет роль Беларуси в обеспечении безопасности Украины.

Причем такие консультации с Беларусью лишь на первый взгляд являются дипломатическим троллингом. Даже если первые контакты на эти темы пройдут на повышенных тонах, главное, что претензии будут озвучены, а белорусский МИД получит механизм консультаций с украинскими коллегами напрямую, без участия России.

Это даст свои положительные результаты позже, ведь рано или поздно Беларусь начнет искать возможность выскользнуть из объятий стремительно тонущей российской экономики».

Публикация из № 29 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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