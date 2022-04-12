Комитет государственной безопасности признал “Белорусский независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности” экстремистским формированием.
Надо отметить, что еще 11 марта нынешнего года упоминание профсоюза появилось в официальном документе, который ведет МВД, – перечне формирований, причастных к экстремистской деятельности. 7 апреля было принято решение о признании организации экстремистской.
К слову, в настоящее время в данный перечень включено 49 организаций и телегам-каналов.
Напомним, Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности был создан в 1990 году.
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