В стране посчитали списочную численность персонала на флагманах. Также стала известна динамика занятости на крупных и средних предприятиях.

Среднесписочная численность работников – это показатель, который используют при вычислении средней зарплаты. На регулярной основе (каждый месяц) о численности отчитываются организации, которые принято относить к крупным и средним, информирует Banki.24.by

В Беларуси данные о списочной численности выходят с определенным лагом от завершения отчетного периода. До конца апреля самой оперативной является информация за два месяца. Так, по итогам января-февраля 2022 года среднесписочная численность работников на флагманах составила 2,563 миллиона человек. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года количество работников снизилось на 4% по оценкам Белстата. Среднесписочную численность в РБ рассчитывают исходя из количества работников списочного состава за исключением: работников, не явившихся на работу, неявки которых оформлены листками нетрудоспособности или справками о временной нетрудоспособности; работников, которым предоставлялись отпуска без сохранения зарплаты (кроме находящихся в отпусках по инициативе нанимателя); некоторых иных временно отсутствующих работников.

Здесь и далее среднесписочная численность работников приводится без работников в отпусках по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Списки работников флагманов сократились относительно прошлого года во всех областях и в Минске.

По Минску снижение составило наибольшую величину – 4,9%. В областях динамика к 2021 году была следующей: Брестская – минус 3,5%, Витебская – минус 3,7%, Гомельская – минус 3,5%, Гродненская – минус 4,2%, Минская – минус 3,5%, Могилевская – минус 4,4%.

В абсолютном выражении среднесписочная численность работников флагманов сократилась на 107,3 тысяч человек по стране, из которых 29 тыся. пришлось на Минск. В областях уменьшение численности в 2022-м по сравнению с 2021-м было таково: Брестская – 13 тысяч, Витебская – 11,7 тысяч, Гомельская – 13,8 тысяч, Гродненская – 12,5 тысяч, Минская – 14,8 тысяч, Могилевская – 12,6 тысяч.

У флагманов промышленности численность упала на 3,7%, строительства – на 8,8%, оптовой торговли – на 3,3%, розничной торговли – на 3,6%, транспорта и логистики – на 5,9%, сектора HoReCa (гостиницы и рестораны) – на 3,7%, операций с недвижимостью – на 7,5%, образования – на 3,5%, здравоохранения – на 2,3%.

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