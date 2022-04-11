До конца апреля самые свежие официальные данные относятся к февралю.

Минимальную зарплату среди публикуемых позиций начислили работникам в сфере рыболовства и рыбоводства (881 рублей) и социальным работникам (927 рублей). При этом сельское хозяйство не вошло в тройку аутсайдеров по стране (993 рублей).

Средняя зарплата за февраль 2022 года по Минску составила 2410 рублей . Таковы оперативные оценки Белстата. Самую низкую зарплату в столице начислили в легпроме и социальным работникам – 1116 рублей и 1150 рублей соответственно, информирует banki24.by.

В Брестской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1277 рублей . Самую маленькую зарплату по региону (среди публикуемых позиций) начислили работникам в сфере рыболовства и рыбоводства – 784 рублей.

В Витебской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1255 рублей . Самая низкая зарплата в регионе досталась работникам в сфере услуг по временному проживанию и питанию – 801 рублей (отрасль также известна как HoReCa).

В Гомельской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1360 рублей . Меньше всего денег по региону начислили работникам рыболовства и рыбоводства, а также в сфере услуг по временному проживанию и питанию – 807 рублей и 810 рублей соответственно.

В Гродненской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1292 рублей. Самая малая зарплата отмечалась у социальных работников региона – 879 рублей.

В Минской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1475 рублей . Наименьшую зарплату начислили работникам, которые предоставляли прочие виды услуг – 834 рублей . Справочно: в секцию прочих видов услуг входят такие занятия, как предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты и т.д.

В Могилевской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1219 рублей (последнее место среди областей). Меньше всего денег в расчетных листках увидели работники сферы предоставления прочих видов услуг – 810 рублей.

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