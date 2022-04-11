В базовом сценарии по итогам 2022 года темпы ВВП Беларуси составят минус 1-2 процента. При наилучшем, оптимистическом сценарии рост ВВП составит 0-0,5%. При пессимистическом – 5-6%.

Аналитики исследовательской компании InComeIn составили три обобщенных сценария развития ситуации в 2022 году и их влияния на экономику Беларуси, пишет Thiinktanks.by.

Базовый сценарий

По расчетам аналитиков InComeIn, базовый сценарий предполагает завершение в течение нескольких месяцев российско-украинского военного конфликта путём подписания мирного соглашения. При этом санкционное давление останется в силе, но получится перестроить систему расчётов и логистики. Это позволит компенсировать негативные влияния ограничений и возобновить, пусть и в меньшем объеме, торговлю с западными странами. Китай может лишь частично заменить выпавшие рынки. Поэтому промышленное производство и внешнюю торговлю Беларуси ожидает падение, а внутренний валютный рынок – ужесточения.

Несмотря на усиление экономической зависимости от России, интеграция не будет форсироваться.

На взгляд экспертов, в базовом сценарии неустойчивая погода, сокращение посевных площадей и низкий урожай могут станут причиной новых ценовых рекордов на мировом продовольственном рынке, а преждевременное снятие ковидных ограничений способно привести к новым вспышкам и ограничением. Это, наряду с с уже имеющимися из-за военных действий проблемами, ещё больше подстегнет простой предприятий, увеличит падение предложения и рост промышленной инфляции.

Ситуация вынудит банки ужесточать денежно-кредитную политику, толкая крупнейшие экономики к рецессии.

Таким образом, в базовом сценарии по итогам 2022 года темпы ВВП Беларуси составят минус 1-2%. Во втором квартале 2022 года – минус 6-8%.

Индекс промышленности останется на уровне 0% благодаря господдержке. Белорусский рубль будет подвержен волатильности с трендом к ослаблению к основным валютам. ЗВР уменьшится до 6-6,5 миллиардов долларов на конец года.

Инфляция и ставка рефинансирования составит 10% и 12% соответственно.

Пессимистичный сценарий

Затяжная война с вовлечением некоторых европейских стран приведет к участию в конфликте Беларуси. Усиление санкций с заморозкой части ЗВР и полная торговая и финансовая блокада усилит зависимость Беларуси от России с потерей части суверенитета. Остальные факторы покажут ещё более негативную тенденцию, по сравнению с базовым сценарием. Всё это приведет к падению ВВП Беларуси по итогам 2022 года на 5-6%, а во втором квартале – на 10% и выше.

Потеря рынков сбыта и проблемы с расчётами приведут к снижению производства на 5-7%. ЗВР уменьшатся до 4-4,5 миллиардов долларов на конец года.

Белорусский рубль будет ослабевать к основным валютам.

Инфляция и ставка рефинансирования составят более 12% и 15% соответственно.

Оптимистичный сценарий

Подписание мирного соглашения между Россией и Украиной к лету и постепенное снятие логистических платёжных ограничений позволят не только быстро восстановить торговые связи, но и значительно снизить инфляционное давление на ключевые энергетические и продовольственные товары.

Постепенная отмена санкций позволит сохранить индекс ВВП Беларуси на уровне 0-0,5%. Восстановления экспорта приведёт к росту производства на уровне 1-2%. Белорусский рубль сохранит незначительную волатильность. ЗВР уменьшатся до 7-7,5 миллиардов долларов на конец года.

Инфляция и ставка рефинансирования составит 6-8% и 10% соответственно.

Аналитики отмечают, что факторы влияния могут в разных сценариях иметь разное воздействие. При этом они оставляют места «чёрному лебедю» – событию, которое невозможно спрогнозировать и предугадать, но которое может оказать сильное влияние на проработанный сценарий. Речь идёт, к примеру, о техногенной либо природной катастрофе или кардинальных изменениях в руководстве какой-либо и стран.

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