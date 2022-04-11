Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана в особо крупном размере.

В январе прошлого года 50-летняя женщина увидела в одном из мессенджеров рекламу по обучению аналитике. Перейдя по ссылке она ввела свой электронный адрес и мобильный номер.

На следующий день минчанке позвонила девушка и представилась сотрудницей компании, занимающейся торгами на различных криптобиржах и продажами акций. В разговоре она пояснила, что помимо курсов аналитики у них также есть специалисты, которые помогают правильно и выгодно вкладывать деньги для дальнейшего быстрого заработка.

Женщина согласилась на заманчивое предложение. Через день минчанке позвонил мужчина и рассказал о возможностях торговой площадки, перспективах заработка, возможных рисках потери денег.

Решившись на первую ставку на их площадке, жительница столицы внесла 500 долларов США. Деньги на данных торгах женщина потеряла, однако компания сумму компенсировала. Продолжив и дальше торговать на биржах, 50-летняя гражданка для удобства открыла в банке карту и пополнила её на 500 долларов США.

Следствием установлено, что с января по май 2021 года женщина неоднократно переводила деньги на депозит своего аккаунта. Доверившись советам “эксперта”, за данный период она перечислила на неизвестные счета около 6 000 долларов.

В июне 2021 года лжесотрудник сообщил, что в компании появилось много желающих вложить крупные суммы, и если минчанка хочет участвовать в данном проекте, то ей необходимо увеличить свой депозит в 1,5 раза. Женщина согласилась и перевела еще 12 500 долларов США.

В ноябре прошлого года минчанка решила вывести часть денежных средств. Сотрудники платформы убедили ее перечислить дополнительные суммы денег – якобы налоговые и оффшорные сборы, общей суммой 12 000 долларов США, без уплаты которых получить деньги невозможно. Выполнив все условия снять средства так и не получилось.

Спустя несколько недель с женщиной связался сотрудник службы безопасности и пояснил, что “эксперт” торговой площадки, который с ней работал, подозревается в финансовых махинациях – именно по этой причине её аккаунт заблокирован и нет возможности снять денежные средства.

Женщина должна была получить часть своих денег в январе текущего года, но этого не произошло. Аккаунт лжесотрудника оказался удалён, и тогда она поняла, что её обманули.

Таким образом, под вышеуказанными предлогами в течении года неустановленное лицо завладело денежными средствами потерпевшей на общую сумму более 88 тысяч долларов США.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Расследование продолжается.

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