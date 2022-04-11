Белорусские врачи семь месяцев боролись за жизнь молодой пациенкти.

Юлия попала в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии в начале октября 2021 года. Как рассказал заведующий отделом анестезиологии и реанимации МНПЦ, главный внештатный специалист Минздрава Александр Дзядзько, «конечно, это уникальный случай. Можно с уверенностью сказать, что пациентку лечил весь центр, десятки врачей, а также постоянно проводились консилиумы с другими специалистами – инфекционистами, пульмонологами, акушерами-гинекологами и другими. Отделение реанимации №2, стало в прямом смысле этого слова, площадкой для совместного труда врачей различных специальностей».

Напомним, что именно осенью 2021 года в мире была зарегистрирована самая жесткая волна ковида – штамм Дельта, которая сопровождалась высокой частотой заболеваемости тяжелыми формами Covid-19 у беременных, чего ранее не было.

Как сообщает пресс-служба Миндзрава, случай Юли запомнится надолго и скорее всего, войдет в историческую медицинскую хронику. «В МНПЦ молодая мама поступила после экстренного кесарева сечения, с тяжелым течением COVID-19, с поврежденными легкими на ИВЛ. У нее развилось множественное повреждение и других органов, то, что в реанимационной практике называется полиорганной недостаточностью. Женщина длительное время провела на ИВЛ, практически 3 недели ее иммунная система была подавлена, можно сказать, не функционировала. Нами была применена ежедневная многократная переоценка состояния больной, коррекция диагностики лечения, использование новых технологий интенсивной терапии», – рассказал Александр Дзядзько.

«Следует также отметить невероятную жизнестойкость и мужество самой Юли. Вместе мы достигли того, что пациентка восстановилась, возвращена к нормальной жизни, может ходить и сегодня выписывается домой. У нас нет сомнений, что она поправится. Это большая победа для белорусской медицины в целом. Это был вызов, и мы с ним справились», – подчеркнул Александр Дзядзько.

Как сообщает Минздрав, в 2021-м году в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии спасли 17 акушерских пациенток.

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