Утром 10 апреля спасателям поступило сообщение о ДТП на 522 км автодороги М-1, сообщает МЧС.

К месту происшествия незамедлительно было направлено ближайшее подразделение МЧС. В результате лобового столкновения легкового и грузового автомобилей, «БМВ Х-5» превратилась в груду металлолома в которой оказались заблокированы водитель и пассажир.

– На подъезде к месту мы увидели, что в кювете находится легковой автомобиль, в нем зажаты два человека, – рассказал начальник дежурной смены Артем Чаплинский. – Вместе с водителем Алексеем Бондаревым с помощью специального аварийно-спасательного инструмента мы срезали обе двери и освободили заблокированных мужчин. Они были сразу же переданы бригаде скорой медицинской помощи и после осмотра госпитализированы в больницу.

Водитель грузового автомобиля «ДАФ» до приезда спасателей смог покинуть кабину грузовика самостоятельно. Он не пострадал.

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