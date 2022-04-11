Государственный почтовый оператор Финляндии Posti приостанавливает отправку писем и посылок между Финляндией и Беларусью с 11 апреля. Об этом говорится на официальном сайте Posti, сообщает OfficeLife.

Компания уточняет, что грузы, которые не могут быть доставлены, вернут отправителям.

Приостановка объясняется исключительными обстоятельствами и продлится «до уведомления».

«Белпочта» пока не исключила Финляндию из списка стран, с которыми налажено международное почтовое сообщение и лишь уточняет, что «в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией» возможны задержки в сроках доставки письменной корреспонденции и посылок.

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