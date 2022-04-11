Всемирный банк выпустил новый прогноз по ВВП, экспорту и инфляции Беларуси в 2022 году.

Всемирный банк выпустил обновленный прогноз развития экономик стран региона Европы и Центральной Азии на 2022 год.

В Беларуси эксперты ожидают падения экономики на 6,5%. Во внешней торговле также прогнозируется спад: экспорта – на 14,2%, а импорта — на 18,6%.

Инфляция ожидается на уровне 21,1%, дефицит платежного баланса текущего счета оценен в 0,8% ВВП. Государственный долг составит 36,4% от ВВП, информирует “Белорусы и рынок”. В 2023 году ожидается отскок после падения. Рост может составить 1,5-1,6% в год.

На ухудшение прогноза Всемирного банка повлиял учет санкций Евросоюза, которые запрещают поставки многих товарных позиций из Беларуси и России. Непосредственно санкции затрагивают 13% товарного экспорта. С учетом прекращения торговли с Украиной риску подвержены 30% экспорта товаров из Беларуси. Также учитываются высокие цены на сырьевые товары и ужесточение финансовых условий. При этом прогноз Всемирного банка не учитывает транспортное эмбарго и новые санкции, введенные ЕС против Беларуси и России на прошлой неделе.

Авторы доклада подчеркивают, что прогноз составлялся в условиях высокой неопределенности, и развитие экономик стран СНГ во многом зависит от ситуации в Украине

В целом экономика региона сократится на 4,1%. Всемирный банк также прогнозирует уменьшение ВВП Кыргызстана, Молдовы и Таджикистана, в то время как у остальных стран все-таки будет наблюдаться анемичный рост. В 2023 году регион предположительно вернется к росту с темпом 2,5%.

Базовый прогноз Всемирного банка делается исходя из того, что военные действия в ближайшее время не остановятся, а санкции останутся действовать на протяжении ближайших двух лет.

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