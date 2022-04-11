С конца марта отмечается нормализация ситуации с ликвидностью белорусской банковской системы. Об это свидетельствует уменьшение спроса на ресурсы на кредитных аукционах.

Надо отметить, что перед началом военных действий в Украине в банковской системе Беларуси наблюдался избыток ликвидности. У банков была возможность размещать свободные деньги в Нацбанке даже под довольно низкий процент. Однако позже ситуация кардинально изменилась.

К примеру, на депозитном аукционе 23 февраля 2022 года было размещено 560 миллионов рублей. Средневзвешенная ставка едва составила всего лишь 0,09% годовых. Аукционы, на которых банки могут позаимствовать ресурсы у Нацбанка, так называемые кредитные, тогда признавались несостоявшимися, поскольку заявок от банков не было.

По мнению некоторых аналитиков, именно с началом военных действий в Украине, ситуация резко изменилась. В марте банкам пришлось активно занимать средства у Нацбанка. К слову,2 марта на кредитном аукционе банками было подано 20 заявок общим объемом 905,3 миллионов рублей Однако регулятор удовлетворил только 10 заявок и предоставил 330 миллионов. Под 17,41% годовых в среднем.

В течение марта банки активно пытались привлечь заемные средства от НБРБ. Так 23 марта было допущено максимальное количество заявок (55) от 14 банков на сумму 2 285,7 миллионов рублей. Однако Нацбанк удовлетворил только 43 заявки на сумму 898,9 миллионов рублей, а средневзвешенная ставка составила уже 30,49 % годовых.

При этом до 30 марта ни один из депозитных аукционов не состоялся. Причина – у банков фактически не было свободных ресурсов для размещения.

Еще одним инструментом поддержки ликвидности стало размещение Минфином депозитов в банках. Еще в январе 2022 года Минфин пытался провести четыре депозитных аукциона, однако заявок от банков не было. А вот в марте Минфин разместил одного миллиарда рублей на срок от 28 до 144 дней. Ставка составила от 28,25 до 32,6% годовых.

В результате с конца марта отмечается нормализация ситуации с ликвидностью банковской системы. Об этом говорит и уменьшение спроса на ресурсы на кредитных аукционах Нацбанка.

Так, на кредитном аукционе 30 марта банками подано всего 6 заявок на общую сумму 115 миллионов рублей. Регулятор удовлетворил 2 заявки на сумму 7 миллионов. Средневзвешенная процентная ставка составила 21,63%. При этом 30 марта состоялся и депозитный аукцион, банки разместили «свободные» ресурсы на 7 дней в общем объеме 115 миллионов рублей под 10,87 % годовых. Первые апрельские аукционы уже показали, что система перешла в состояние профицита ликвидности.

Одновременно с этим банки ограничили кредитование физических лиц. Возможно, это было сделано по рекомендации НБРБ. Цель – не допустить притока белорусских рублей на рынок покупки иностранной валюты.

Зажатая ликвидность, конечно, влияет и на поведение предприятий. Не имея возможности кредитоваться, компании зачастую вынуждены продавать больше валютной выручки для выплаты зарплат и налогов. Все это оказывает прямую поддержку рублю, однако экономический рост в отсутствии кредитования практически невозможен.

Дальнейшая ситуация и с ликвидностью, и с курсом будет во многом зависеть от развития ситуации в Украине и от политики Центробанка РФ. Однако негативное влияние уже оказывают и усиливают другие факторы. Среди них – санкции, потеря рынков сбыта, негативные ожидания участников рынка, нарушение логистических цепочек.

По мнению многих аналитиков, производство и экспорт неминуемо столкнутся с серьезными проблемами. Сократится выручка, особенно – валютная. Нацбанку придется сделать нелегкий выбор: поддерживать экономику или поддерживать курс рубля.

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