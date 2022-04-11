Действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил в первом туре выборов главы государства, состоявшемся в воскресенье.
Об этом свидетельствуют результаты обработки 100% протоколов, предоставленных муниципалитетами, пишет Le Figaro.
Макрон набрал 27,6% голосов, что на три пункта больше, чем на выборах пять лет назад.
Второе место заняла лидер ультраправой партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен, за которую проголосовали 23,41% избирателей. Она тоже улучшила свой результат по сравнению с предыдущими выборами на 2 пункта.
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