Электросамокаты приобрели большую популярность по всему миру, как простое и удобное транспортное решение. Однако исследования Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) показали, что самокаты вызывают больше травм, чем велосипеды, автомобили и даже мотоциклы.

В 2019 году было проведено первое исследование, где подробно изучались типы повреждений, вызванных самокатами — обычно это переломы и травмы головы, требующие неотложной помощи. Исследование 2020 года показало, что количество ежегодных травм от электросамокатов в США выросло с 4582 в 2014 году, до появления проката, до 14 651 в 2018 году, когда они стали повсеместным явлением. Почти треть из них приходится на травмы головы — это более чем в 2 раза больше, чем у велосипедистов.

В 2021 году ученые обнаружили, что из 397 пациентов отделения неотложной помощи за год только 19 были в момент аварии в шлемах. 25 % случаев потребовали хирургического вмешательства. В целом, на каждые 100 000 поездок приходится 20-25 обращений в отделения неотложной помощи.

Рост травм с появлением нового вида транспорта логичен. Но каково соотношение их количества по сравнению с другими видами? Команда UCLA изучила 1354 случая амбулаторных пострадавших в авариях с электросамокатами в Лос-Анджелесе с 2014 по 2020 год. В эту цифру включены и пешеходы, сбитые самокатами или споткнувшиеся о них на тротуарах. Уровень травматизма здесь оказался примерно в 175–200 раз выше, чем при поездках на автомобиле. В общем и целом, 115 травм на 1 миллион поездок на электросамокатах при 8 травмах на 1 миллион поездок на автомобиле, 15 травмах на 1 миллион поездок на велосипеде и 104 травмах на 1 миллион поездок на мотоцикле. Результаты согласуются с исследованием 2021 года в Техасе, где уровень травматизма от самокатов составил 180 на 1 миллион миль (1 609 344 км), по сравнению с автомобилями — 0,9 на 1 миллион миль.

Конечно, не все травмы одинаковы. Электросамокаты могут причинить повреждения, несовместимые с жизнью, но они все равно не ездят так же быстро, как мотоциклы. К тому же, в исследовании рассматривались данные только медицинских клиник UCLA, и не участвовали пациенты других учреждений, так что полученные цифры могут не отражать объективной картины и даже быть занижены.

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