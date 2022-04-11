Европейский союз может полностью избавиться от зависимости от российских энергопродуктов уже к 2027 году, а к концу текущего года — как минимум на треть.

По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году Евросоюз импортировал из России почти 40 % потребляемого газа — 155 миллиардов кубометров. Однако в ближайшем будущем эти объемы должны существенно сократиться.

«Мы защищаем наши жизненные интересы», — заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Выступая 7 марта в Европейском парламенте, он особое внимание уделил необходимости избавиться от контрактов с российскими компаниями за счет увеличения объемов производства и импорта биометана и возобновляемого водорода, повышения энергоэффективности и расширения использования возобновляемых источников энергии. Ожидается и увеличение поставок газа от нероссийских поставщиков, в том числе поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: «Мы должны стать независимыми от российских нефти, угля и газа. Мы просто не можем положиться на поставщика, который недвусмысленно нам угрожает. Нам нужно уже сейчас принять меры по смягчению последствий повышения цен на энергоресурсы, диверсифицировать поставки газа на следующую зиму и ускорить переход на экологически чистую энергию», пишет издание “Белорусы и рынок”.

Рекомендации для ЕС

Практические рекомендации по выполнению планов ЕК в десятистраничном документе изложило и Международное энергетическое агентство. В первую очередь ЕС рекомендовано не возобновлять в конце года контракт с «Газпромом» на поставку газа, а также отказаться от других газовых поставщиков из России. В качестве альтернативных поставщиков газа, в частности, можно рассматривать Азербайджан и Норвегию. Кроме того, МЭА считает, что Евросоюзу стоит увеличить импорт СПГ, а также поставки биогаза и биометана.

Властям ЕС предлагают к 1 октября 2022 года увеличить объемы хранимого газа до 90 % и больше внимания уделять возобновляемым источникам энергии. Существующие АЭС предлагается сохранить, а также в полной мере использовать коммерческий потенциал новой финской АЭС, которая будет запущена в текущем году.

Рост цен на электроэнергию неизбежен, и Евросоюз должен уже сейчас позаботиться о наименее защищенных слоях населения. Так, МЭА предлагает доходы с налогов энергетических компаний перераспределять на оплату счетов за электроэнергию и провести замену бойлеров на тепловые насосы для отопления домов.

Еще один способ уменьшения потребления энергии — модернизация старых жилых и офисных зданий путем повышения их энергоэффективности. Кроме того, сэкономить на газе можно за счет снижения температуры отопления. Сейчас во время отопительного сезона средняя температура в домах составляет 22 градуса. Снижение ее всего на 1 градус может уменьшить потребность в газе на 10 миллиардов кубометров.

Кроме газа, объединенная Европа зависит также от российской нефти (26 % от общего объема импорта в 2021 году) и угля (46 %). Чтобы снижение зависимости от российских энергоносителей не было слишком болезненным, Комиссия разрешит некоторым членам ЕС, в частности Чехии и Польше, временно увеличить собственную добычу угля при условии параллельного внедрения экологически чистых технологий в других секторах экономики.

Страновые стратегии

Отдельные члены ЕС уже прорабатывают свои стратегии по уменьшению энергетической зависимости от России. Германия не исключает бурения новых газовых и нефтяных скважин в Северном море. В настоящее время правительственная коалиция, в которую входят немецкие зеленые, договорилась о прекращении выдачи новых лицензий в этой сфере, но ситуация может измениться. Польша надеется стать независимой от российского газа уже через полгода, после запуска газопровода из Норвегии. Однако зависимость от нефти является большей проблемой. Бернард Свочына из аналитического центра Инстрат в комментарии порталу Politico отмечает, что «самый большой нефтеперерабатывающий завод Польши в Плоцке технически и логистически приспособлен к поставкам нефти из России». Недавно польские власти продали свою долю в компании Lotos компании Saudi Aramco, позволив той влиться в польский государственный концерн Orlen. В результате поставки нефти из Саудовской Аравии в Польшу, Чехию и Литву можно будет увеличить с 5 миллионов тонн в год до 20 миллионов тонн, считают в аналитическом центре Polityka Insight. Зависимость от нефти можно снизить и путем перевода грузовых поставок на железную дорогу. Сейчас до 90 % грузов в Польше перевозится грузовиками, что создает диспропорционально высокую зависимость этих поставок от нефтепродуктов.

В случае с Литвой более значительную роль, чем газ, в экономике страны играет зависимость от российской и белорусской электроэнергии в рамках системы BRELL (Беларусь, Россия, Эстония, Литва и Латвия). Страна еще не завершила соединение своих электросетей с системой Европейского союза. Тестовое отключение поставок электроэнергии из России в странах Балтии впервые было проведено лишь в апреле 2021 года.

Представитель латвийской энергетической компании High Voltage Network Гатис Юнгхенс объяснил: «Отключение от российской энергетической системы будет означать, что перестанут действовать соединения с Россией и Беларусью, и балтийская система останется в изоляции. Технически мы к этому готовы, но нужно отметить, что это будет более дорогое решение в сравнении с использованием нынешней системы». Латвия в 2021 году на 90 % зависела от России и в импорте природного газа, однако, по данным Министерства экономики, это было вызвано скорее его более низкой ценой, чем невозможностью покупки в альтернативных источниках. Так, все страны Балтии могут покрыть свои потребности в газе за счет СПГ-терминала в Клайпеде.

Еврокомиссия предлагает полностью избавиться от зависимости от российских энергоносителей уже к 2027 году, однако на саммите 11 марта эту дату не утвердили. К обсуждению данной темы планируется вернуться в мае. Между тем только в период между 24 февраля и 14 марта ЕС выплатил российским компаниям за нефть, газ и уголь более 12 миллиардов евро.

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