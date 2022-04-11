Комитет госконтроля рекомендует импортерам лекарств провести их переоценку в связи со снижением курса валют, сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных Комитетом госконтроля специальных мероприятий установлено, что цены на большинство импортных лекарств в марте увеличились. Это произошло в связи с ростом курса иностранных валют. Так, по новым поставкам в феврале-марте нынешнего года цены на лекарства возросли в среднем на 30%.

Что касается импортных лекарств, поставленных с отсрочкой платежа, то именно по ним импортерами проведена переоценка стоимости с учетом курсовой разницы на 1 марта текущего года, что повлекло рост цен на 15%.

Законодательством предоставлено право субъектам проводить переоценку стоимости товаров. Однако, как правило, оптовые поставщики проводят ее только в связи с увеличением стоимости поставляемых товаров. При снижении курса валют переоценка товаров ими не проводится, что является несправедливым по отношению к покупателям.

Комитет госконтроля считает, что законодательство должно работать в интересах и продавца и покупателя. Если оптовыми организациями использовалось право переоценки лекарств при повышении курса валют, то оно должно применяться и при снижении курса.

К примеру, стоимость препарата для лечения заболеваний нервной системы Цераксон (Испания) после переоценки в связи с увеличением курсов валют на 01.03.2022 составила 71,34 рубля за упаковку. Если бы переоценка была произведена на 01.04.2022 (после снижения курсов валют), то стоимость данного препарата снизилась и составила бы 68,8 рублей.

Аналогичная ситуация наблюдается и по другим импортным лекарствам.

В связи с этим Комитет госконтроля рекомендует импортерам лекарственных средств в связи с уменьшением курса валют принять меры по переоценке стоимости всех лекарств, которые ранее были переоценены (поставлены в период высокого курса) в сторону снижения цены.

В целях защиты прав покупателей контрольное ведомство проведет после 1 мая 2022 года мониторинги в организациях (импортерах) на предмет выполнения данных рекомендаций.

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