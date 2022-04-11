Новое исследование выявило закономерности в электрических импульсах, которыми обмениваются между собой грибы, и паттерны этой активности оказались сопоставимы со структурами человеческой речи. Если предположить, что эти импульсы связаны с клеточной активностью других грибных сетей, это открытие может пролить свет на коммуникацию в микологических сообществах. Ученый Университета Западной Англии в Великобритании Эндрю Адамацки смог обнаружить до 50 различных «слов» в изучаемых грибных сетях, пишет Техкульт.

О существовании электрического поля у грибов известно много лет, но анализ его активности может принести множество интересных открытий. Предполагая, что всплески электрической активности нужны грибам для передачи и обработки информации в сетях мицелия, команда исследователей сгруппировала их в слова и провела анализ лингвистической и информационной сложности.

Адамацки изучал электрическую активность в грибах-призраках (Omphalotus nidiformis), грибах эноки (Flammulina velutipes), грибах Schizophyllum commune и грибах-гусеницах (Cordyceps militaris). Импульсы записывали с помощью микроэлектродов, вживленных в колонии грибов, а затем объединяли в группы. У каждого вида продолжительность и длина посылаемых импульсов различались, причем некоторые длились до 21 часа. У грибов Schizophyllum commune были самые сложные «предложения», а средняя «длина слова» в 5,97 знаков соответствует английскому (4,8) и русскому (6) языкам.

Неизвестно, есть ли прямая связь между импульсами грибов и речью. Но ясно, что есть много общего в обработке информации у живых субстратов разных классов, семейств и видов. Хотя сравнение с речью тут примечательно, исследователи не утверждают, что сеть грибов действительно общается таким образом и не пытается объяснить, зачем этим организмам вообще нужно поддерживать связь на обширной территории. Учитывая, что грибы ведут довольно примитивный образ жизни, сравнение их активности с языком пока кажется определенным преувеличением. Возможно, сигналы — это способ предупреждения об угрозах или изменениях в ресурсах.

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