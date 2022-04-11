Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии прокомментировал новость о том, что Белорусская партия «Зеленые» подала заявку на уличную акцию, посвященную очередной годовщине аварии на ЧАЭС.

«Чернобыльский шлях» — убогое мероприятие не имеющее никакого отношения к Чернобылю и, уж тем более, к миру, уже десятки лет, — высказался у себя в Фейсбуке Олег Гайдукевич. — Шабаш ведьм и тех, кто хочет разрушить государственность. Особенно мне запомнился 1996 год! Я был курсант Академии МВД, в Минск приехали украинские и белорусские радикалы, они громили улицы, переворачивали машины, как всегда во имя демократии.

Так вот, сейчас в стране митинги не нужны! «Чернобыльский шлях» Мингорисполком должен запретить. Но если вдруг его разрешат, ЛДПБ и я, как депутат, лично сразу же подадим заявку на проведение митинга в поддержку Беларуси и России. Нашего Союза и единства, защиты нашей государственности и за настоящий мир ! Если уж митинг, то только такой! Я знаю, многие поддержат нас!»

Пост собрал немало комментариев.

«Государство победило оранжевую революцию, при абсолютной поддержке народа провело референдум… Обладая такой поддержкой населения смешно запрещать какой-то шлях», — тонко подметил бизнесмен Аркадий Израилевич.

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