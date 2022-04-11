Россия допустила “большую стратегическую ошибку”, поскольку из-за агрессии в Украине НАТО может расшириться за счет Швеции и Финляндии уже летом.

Эту информацию разместила газета The Times со ссылкой на источники.

По словам высоких чиновников, на которые ссылается издание, Россия допустила важный просчет, из-за которого, похоже, Финляндия и Швеция, готовы присоединиться к НАТО в скором времени.

При этом представители США утверждают, что членство в НАТО для обеих скандинавских стран было темой разговоров и многих встреч во время переговоров между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на которых в качестве приглашенных гостей присутствовали Швеция и Финляндия.

Ожидается, что Финляндия подаст заявку в июне, а Швеция – после нее.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что для Финляндии настало время кардинально пересмотреть свою позицию по НАТО.

-Россия не тот сосед, которым мы ее считали, – сказала она, призывая принять решение “тщательно, но быстро”.

По ее словам, будут проведены тщательные дискуссии, но они не потребуют больше времени, чем нужно, потому что сложилась очень тяжелая ситуация финский премьер.

Как отмечает The Times, вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлечет передислокации войск на северо-западном фланге Путина. Это, в свою очередь, еще больше растянет его армию, которая сильно страдает от сопротивления Украины и длительного конфликта.

Европейские дипломаты отмечают, что обе страны значительно расширят возможности НАТО, особенно в сфере сбора разведданных и в рамках усиления воздушных сил. По словам одного из дипломатов, Швеция и Финляндия будут “настоящими игроками” блока.

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