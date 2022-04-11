Евгений Добротворский – заслуженный тренер Республики Беларусь. Первый президент Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса. Подготовил 26 чемпионов мира по этим видам спорта.

Есть в его биографии еще один примечательный факт. Во время войны в Афганистане он был гвардии старшиной разведроты 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. О боевом братстве и мужестве десантников этого элитного подразделения режиссер Федор Бондарчук снял фильм “9 рота”.

Наш сегодняшний разговор о войне.

– Евгений, вы на чьей стороне?

– Я на стороне Союзного государства. По-другому быть не может. У военного человека личное мнение может присутствовать только до первого приказа командира и первого выстрела. После этого любая демократия на войне – поражение , смерть или плен.

В феврале 1917 года после буржуазно-демократической революции попробовали внедрить демократию на фронте: выборы командиров, голосование о целесообразности наступления, братание с немцами…Русская армия в течение нескольких месяцев была полностью деморализована и разложена. Страна погрузилась в новую революцию и гражданскую войну. Потеряла огромные материальные ресурсы и миллионы людей. Если бы большевики не взяли власть и “железной рукой” не навели порядок, Россия могла исчезнуть с карты мира.

У меня в Украине сегодня – огромное количество друзей по службе и по спорту. Для меня нынешняя война – личная трагедия. Но! Надо понимать, что это не стандартная война в общепринятом понимании, а Третья мировая война между союзом России и Беларуси и НАТО. Украина встала на сторону НАТО в этом противостоянии.

– Похожи ли нынешние солдаты и офицеры на тех, которые были рядом в Афганистане?

– Нет. Не похожи. Думаю, не хуже и не лучше нас. Они просто совсем другие, из другого исторического времени.

– Наверняка вам знаком “афганский синдром”. Будет ли “постоперационный”?

– Конечно, мне он знаком, но на себе не испытал, потому что понимал, чем должен, могу и буду заниматься после войны. Но в целом этот тяжелейший морально-психологический прессинг был вызван тем, что “афганцы” возвращались в страну, в социум, где ничего о ней не знали, да и предпочитали не знать. Чиновничья фраза “я тебя туда не посылал” вызывала разную реакцию. Кто-то, испытав шок от равнодушия, ушел в криминал, кто-то свел счеты с жизнью, кто-то сумел пережить и выстоять.

Сейчас такого не будет. Общество более информировано. Будущие ветераны, уверен, не получат пощечину неприятия от окружающих.

– Как, по вашему мнению, изменится российская армия после спецоперации? Изменится ли отношение к ней со стороны гражданского общества?

– Армия России непременно изменится в лучшую сторону. Уйдут генералы мирного времени, появится боевой опыт. Русские быстро учатся воевать. По началу операции видно, что штабные как всегда “накосячили”, вот и появилось столько героев. Война – это тяжелая работа. Героизм на войне – плата за раздолбайство командиров и начальников.

Гражданское общество ждут большие перемены. Третья мировая только началась. Каждому придется выбирать, на чьей стороне он окажется.

Р.S. Я тоже вспоминаю войну в Афганистане. Трое моих одноклассников сосредоточенно-строго смотрят из-под бронзовых беретов на одной из аллей Северного кладбища. Как бы они жили сегодня? Были военными пенсионерами, любили баню, рыбалку, охоту. Возились на даче, радовались подросшим внукам. Не довелось… На каждом памятнике одинаковая строчка: “погиб при выполнении интернационального долга”. “Мутно”? Моему поколению понятно. Была огромная сильная страна, которую любили и которой гордились У военных была одна Присяга и красное знамя – на всех…Через несколько лет после вывода войск из ДРА рано постаревшие от безутешного горя белорусские матери объединились, одолели армию чиновников и открыли мемориальный Остров Слез. С тех пор каждый год 15 февраля их приходит туда все меньше и меньше…

Сейчас “груз 200” доставляют российским матерям. Какая строчка появится на памятниках их погибшим сыновьям? “Погиб в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины” или ” погиб в боях Союзного государства с несоюзным”? Время покажет. Все войны когда-нибудь заканчиваются. Закончится и эта. У каждого, кто прошел дорогами войны, она- своя. Кто-то сделает военную карьеру, кто-то – политическую. Как грибы после дождя появятся военные историки, идеологи. Они будут стараться придать происходившему нравственный смысл. Едва ли получится. Во всяком случае, мантра об исторической нерушимой дружбе трех славянских народов точно не сработает: слишком глубокую рану оставят “братья” на сердце Украины. У памяти, как известно, срока давности нет.

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