Екатерина ДОМАНЬКОВА: «Абсолютному злу не может быть никакого оправдания…»

Мать троих детей, супермодель мира Екатерина Доманькова рассказала о своих переживаниях, связанных с российско-украинской войной.

«Вечером я дольше обычного лежу вместе с дочками в их кроватках, крепче прижимаю к себе, — поделилась Катя своими мыслями в соцсетях. — Они блаженно улыбаются и говорят «Спокойной ночи, мамочка». В этот момент и каждую секунду последних дней у меня разрывается сердце от того, что в одно мгновение миллионы матерей лишились возможности укладывать своих детей в их кровати, будить утром, отвозить в школу. Вместо нежного маминого голоса они просыпаются от грохота взрывов и воя сирен. Вместо привычной теплой кровати и парты у них бомбоубежища.

Миллионы людей вмиг лишились мирного неба над головой. Мирного неба, с нерушимой идей которого росли все мы, белорусы, украинцы, русские, пересказывая друг другу рассказы наших дедов о том, какой ценой оно нам досталось.

Это катастрофа. Этого не должно было случиться больше никогда.

С самого детства больше всего на свете я боялась войны, зная о том, через что пришлось пройти моим бабушке и дедушке. Война вмещает в себя все возможные страхи. С каждым новым днём войны нормой становится всё бóльшее и бóльшее зло.

Не существует ни одной причины, которая могла бы оправдать войну. Нет ни одного приемлемого предлога, который бы позволил содействовать ей. Нет ни единого основания принимать её. Защищать идею войны недопустимо.

Все подобные действия – потворство абсолютному злу, которому не может быть никакого оправдания».

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