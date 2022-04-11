Дмитрий Шепелев рассказал, чему его учит сын

На днях телеведущий, родители которого живут в Минске, поделился снимком своего старшего сына Платона от Жанны Фриске.

«Мой старший сын Платон почти каждый день делится со мной песнями, которые он для себя открыл, — написал Шепелев в свои Инстаграме. — Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть чтобы ответить: нравится/не нравится, ну или да неплохо, похожа вот на ту или на эту.

Сегодня он мне говорит, что он как я не делит песню на хорошую или плохую, а «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как, а еще думает о том, как он мог бы сделать ее лучше. Как интересно?! Мне такое никогда в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход.

А про себя подумал, что сам я выбираю просто не тратить время на то, что мне не нравится. Но это выбор продиктованный возрастом, скорее всего».

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