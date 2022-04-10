Во Франции в воскресенье, 10 апреля, проходят выборы президента.

Согласно опросам, лидируют в президентской гонке действующий глава государства Эмманюэль Макрон и представительница правопопулистской партии “Национальное объединение” Марин Ле Пен, временно отказавшаяся от руководства этой политической силой.

В 2017-м именно они вышли во второй тур выборов, по итогам которого Ле Пен почти вдвое уступила Макрону.

Также среди конкурентов – экс-публицист праворадикального толка, глава движения “Реконкиста” Эрик Земмур, кандидат от правоцентристской партии “Республиканцы” Валери Пекресс, лидер левой партии “Неподчинившаяся Франция” Жан-Люк Меланшон, представитель партии “Европа – Экология – “Зеленые” Янник Жадо, а также мэр Парижа Анн Идальго от Французской социалистической партии.

Президента Франции избирают всеобщим прямым голосованием на 5 лет.

Если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства, то между двумя кандидатами, получившими наибольшее число голосов, проводится второй тур.

Пост главы государства нельзя занимать больше двух сроков подряд.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»