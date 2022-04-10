Внешняя торговля Беларуси. Есть ли повод для оптимизма?

Национальный банк опубликовал сведения о внешней торговле Беларуси на начало 2022 года. Товарная торговля в январе-феврале ушла в минус, однако экспорт услуг скорректировал итоговые показатели и сформировал положительное сальдо. Правда, говорить об успехах пока рано.

Товарная торговля

По информации Нацбанка, в январе-феврале текущего года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 12 471,9 миллионов долларов, продемонстрировав рост на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В январе-феврале прошлого года товарооборот был на уровне 10 035,3 миллионов долларов, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Экспорт товаров за два месяца текущего года вырос на 23,1%, до 6 225,9 миллионов долларов. В феврале он составил 2 954,2 миллиона долларов, что меньше январского показателя (3 271,7 миллиона долларов).

Импорт товаров увеличился на 25,5%, до 6 246,0 миллионов долларов. В январе Беларусь ввезла товаров на сумму 2 938,2 миллиона долларов, в феврале — 3 307,8 миллиона долларов.

Согласно данным Белстата, в январе 2022 года были зарегистрированы объемы экспортно-импортных операций с 150 странами мира. Белорусские товары поставлялись на рынки 120 государств, импортировалась продукция из 130 стран.

В топ-5 стран по экспорту вошли Россия, Украина, Нидерланды, Польша и США. В топ-5 по импорту — Россия, Китай, Украина, Германия и Польша.

Внешняя торговля Республики Беларусь в январе 2022 года. Топ-5 стран по экспорту и импорту товаров (источник данных – Белстат)

Сальдо внешней торговли товарами в январе-феврале 2022 года оказалось отрицательным (-20,1 миллионов долларов), хотя за первый месяц года оно было со знаком плюс (333,5 миллиона долларов). Положительным товарное сальдо было и в прошлом году — 81,9 миллиона долларов за январь-февраль.

Получается, что в феврале 2022 года внешняя торговля товарами просела и по итогам двух месяцев оказалась в негативной зоне. Объективных причин такой ситуации несколько.

Во-первых, с 1 февраля Литва перекрыла транзит белорусских калийных удобрений по своей территории и закрыла доступ в Клайпедский порт. Так как основной объем продукции «Беларуськалия» отгружался через Клайпеду, это не могло не сказаться на экспортных поставках. В новых условиях Беларусь была вынуждена перестраивать логистику и решать вопросы переориентации калийных потоков.

Во-вторых, с 24 февраля начались боевые действия на территории Украины, что также повлияло на внешнюю торговлю Беларуси. Конечно, негативные последствия для товарной торговли в полной мере проявились только в марте. Однако проблемы с логистикой и транзитом товаров через Украину начались уже в последнюю неделю февраля и внесли свои коррективы в итоговые показатели.

В-третьих, общее негативное товарное сальдо в текущем году сформировалось в основном за счет отрицательного сальдо с главным торговым партнером Беларуси — Россией. Опережающий рост импорта из этой страны уже давно является ключевым фактором, загоняющим внешнюю торговлю товарами в минус. Например, в 2021 году товарное сальдо с РФ составило минус 7 268,4 миллиона долларов.

Торговля услугами

В январе-феврале 2022 года внешнеторговый оборот услуг Беларуси, по информации Нацбанка, составил 2 237,4 миллионов долларов (рост на 3,3%). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт услуг увеличился на 6,8%, до 1 492,0 миллиона долларов. Импорт сократился на 2,9%, до 745,4 миллионо долларов.

Согласно статистике Белстата, в начале года наиболее доходным был экспорт транспортных услуг и услуг в сфере ИКТ. Валютную выручку стране также приносили деловые, строительные и туристические услуги.

Внешняя торговля Республики Беларусь в январе 2022 года. Экспорт и импорт основных видов услуг (источник данных – Белстат)

В январе Беларусь активно экспортировала услуги в Российскую Федерацию, США, Германию, Литву, Польшу, Индию, Китай. Импорт был завязан на Литву, Кипр, Россию, Сингапур, Польшу, Швейцарию.

В результате по итогам двух месяцев текущего года сальдо внешней торговли услугами составило 746,6 миллионов долларов, превысив прошлогодний показатель (630,1 миллионов долларов). В январе положительное сальдо составило 377,6 миллионов долларов, в феврале чуть меньше — 369,0 миллионов долларов.

Есть ли повод для оптимизма?

Как сообщает Нацбанк Беларуси, по итогам первых двух месяцев 2022 года внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 14 709,3 миллионов долларов, из них экспорт — 7 717,9 миллионов долларов, импорт — 6 991,4 миллионов долларов.

Несмотря на то, что товарная торговля ушла в минус, общее сальдо внешней торговли (товары + услуги) оказалось положительным — 726,5 миллионов долларов. То есть экспорт услуг вытянул внешнюю торговлю Беларуси в позитивную зону. Правда, основной плюс по сальдо сложился в январе — 711,1 миллионов долларов. А вот февральский рост выглядит весьма скромно — всего 15,4 миллионов долларов.

Пока, судя по имеющимся официальным данным, внешняя торговля демонстрирует рост. Но это лишь на начало года. Куда интереснее будет статистика за март и последующие месяцы. Новые санкции в отношении Беларуси, потеря украинского рынка, ограничение экспорта в ЕС и уход (или приостановка деятельности) из страны зарубежных компаний не пройдут бесследно для белорусской экономики, в том числе и для внешней торговли.

Правительство и отраслевые министерства рапортуют о многообещающих перспективах импортозамещения и успешной переориентации экспортных потоков. Но одно дело перенаправить в определенные страны продовольствие и совсем другое — товары непродовольственной группы: удобрения, нефтепродукты, древесину, технику. Во-первых, — сложнее логистика, во-вторых, — набирают оборот санкции. Не исключено, что процесс перестройки товарных потоков под новые реалии может затянуться как минимум до лета.

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