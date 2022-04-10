Вступило в силу решение Минского городского Совета депутатов от 18 марта 2022 г. № 373, которое предусматривает предоставление некоторым категориям учащихся средних специальных учебных заведений бесплатного проезда на городском транспорте в Минске, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в комитете экономики Мингорисполкома.
Кто может воспользоваться льготой
Право бесплатного проезда в городском транспорте предоставляется учащимся 1-го и 2-го курсов дневной формы обучения, обучающимся на основе общего базового образования в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования столицы.
В какой период можно ездить бесплатно
Льгота учащимся предоставляется во время учебного года — с 1 сентября по 30 июня.
На каких видах транспорта можно ездить бесплатно
Бесплатный проезд разрешен на всех видах городского пассажирского транспорта — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро в столице, однако не распространяется на пригородный или междугородный транспорт.
Что нужно иметь при себе, чтобы ездить бесплатно
Во время поездки гражданин должен иметь при себе билет учащегося, подтверждающий его обучение в соответствующем учреждении образования столицы.
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