Статорганы опубликовали данные о зарплатах по всей стране. Сайт Банки24 выделили наиболее обеспеченных работников в разных уголках РБ.

Средняя начисленная зарплата по Беларуси в феврале 2022 года составила 1563 BYN. Обратите внимание, что зарплатные показатели в статистике идут по начислению. Под начисленной зарплатой в РБ понимают заработок до вычета подоходного налога, взноса в ФСЗН, а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т.д.

Максимальную зарплату среди публикуемых позиций начислили работникам в сфере информационных технологий и информационного обслуживания (айтишники) – 8759 BYN.

Средняя зарплата за февраль 2022 года по Минску составила 2410 BYN. Таковы оперативные оценки Белстата. Самую высокую зарплату в столице начислили айтишникам – 9296 BYN. По сравнению с февралем 2021 года реальная зарплата в этой отрасли выросла аж на 33,4%.

По всей видимости, существенный рост зарплат айтишников связан с ослаблением белорусского рубля к доллару и евро в конце зимы – начале весны. Как известно, во многих компаниях Парка высоких технологий есть привязка зарплат к курсам валют.

В Брестской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1277 BYN. Самую большую зарплату по региону начислили айтишникам – 6366 BYN.

В Витебской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1255 BYN. Самая крупная зарплата в регионе досталась айтишникам – 5695 BYN.

В Гомельской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1360 BYN. Больше всего денег по региону начислили работникам айтишной отрасли – 7831 BYN.

В Гродненской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1292 BYN. Самая крупная зарплата отмечалась у айтишников региона – 6632 BYN.

В Минской области средняя зарплата за февраль 2022 года достигла 1475 BYN. Самую большую зарплату начислили айтишникам региона – 4688 BYN.

В Могилевской области средняя зарплата за февраль 2022 года составила 1219 BYN (последнее место среди областей). Больше всего денег увидели в расчетных листках работники местной ИТ-отрасли – 5278 BYN.

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