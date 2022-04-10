Число российских миллиардеров, которые захотели купить дома в Дубае, в последнее время значительно выросло на фоне новых антироссийских санкций.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на местных брокеров по операциям с недвижимостью, которые показывали дома представителям этих богачей.

“Мы наблюдаем интерес со стороны олигархов не только к приобретению собственности в Дубае, но и к проживанию в стране”, – рассказал изданию агент, который пожелал остаться неназванным.

Также указывается, что миллиардеров, “которых переместили санкции и которым не рады на Западе”, в ОАЭ привлекает гибкая визовая программа и обещанный нейтралитет по вопросам, связанным с Украиной.

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