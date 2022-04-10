На этой неделе правительство подписало комплексный план поддержки экономики. Он затрагивает разные сферы, уже в апреле для его воплощения в жизнь появится много новых документов. Myfin.by сообщил, что именно собираются делать чиновники, и попросил оценить эти планы независимого эксперта.

Что же вошло в план?

План содержит несколько блоков. Он предусматривает:

поддержку экспорта и расширение кредитования экспортеров вне зависимости от рынка поставок белорусской продукции;

снижение таможенных пошлин для импортных товаров, необходимых для производства на экспорт;

возможность реструктуризации задолженности и уплаты пеней по таможенным платежам;

выстраивание новых транспортно-логистических цепочек для перенаправления экспортных потоков;

работу с российскими коллегами по вопросам увеличения квот, а в перспективе отмену разрешительной системы перевозок грузов и каботажа для белорусских автоперевозчиков;

создание совместных импортозамещающих производств с Россией;

дополнительную финансовую поддержку для малых и средних предприятий, которые будут выпускать продукцию, не производимую в Беларуси и России;

освобождение бизнеса от административной ответственности по результатам проверок за впервые допущенные и неумышленные нарушения;

предоставление организациям права на получение субсидий из ФСЗН для осуществления доплат работникам, а также государственной адресной социальной помощи некоторым категориям граждан в виде ежемесячного социального пособия исходя из доходов, полученных за 3 месяца;

денежные доходы, пенсии, пособия будут индексироваться к уровню инфляции;

возможность предоставления резидентам ПВТ доступных льгот и преференций по аналогии с мерами, принятыми в России, в том числе права на отсрочку от призыва на военную службу.

Также в документ включены меры локального характера по поддержке промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства, транспорта и туризма.

Повысить иммунитет экономики к санкциям

Как отметил заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич, данный план – это очередной этап по противодействию санкционным вызовам.

«С одной стороны – это решение оперативно-тактических задач, которые на повестке, с другой – повышение иммунитета экономики к санкциям, которые будут нарастать», – подчеркнул он.

Что касается содействия экспорту. Основная задача – переориентация товарных потоков с недружественными странами на потоки с дружественными. Кстати, вчера был составлен список недружественных стран. В него вошли: Австралия, государства – члены Европейского союза, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки, Черногория, Швейцария.

По информации Минэкономики, уже составлены карты компетенций России и Беларуси, в которые внесены товары и комплектующие, которые могут производиться на территории двух стран.

Помощь бизнесу и работникам, которых отправили в отпуск без зарплаты

Первый заместитель министра труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала о безвозмездной субсидии нанимателям для работников в размере до минимальной заработной платы (МЗП) в случае простоя или неполного рабочего времени. Она напомнила, что данная норма действовала и в 2020 году. Тогда было поддержано 20 тыс. работников, 60% из которых были заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса.

Вторая мера – предоставление организациям безвозмездной субсидии на доплату работникам, которые отправлены в отпуск без сохранения или частичного сохранения заработной платы, на величину до 50% МЗП.

Цель – разделить ответственность с работодателями, когда работник в простое, когда наниматель платит две трети тарифной ставки.

При этом начисления будут вместе со взносом в ФСЗН, что сохранит для работника страховой стаж и социальные права и гарантии. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Третья мера направлена на поддержание доходов граждан, находящихся в сложном материальном положении, в форме ежемесячной государственной адресной социальной помощи. Размер поддержки – до бюджета прожиточного минимума, если среднедушевой доход семьи ниже БПМ. При этом, если раньше для выделения такой помощи учитывали доходы за последние 12 месяцев, то теперь срок сократили до трех. Помощь можно будет получать шесть месяцев, а отдельным категориям, например многодетным, – два года.

Что будет с ценами?

По словам министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова, правительство уже приняло новый документ о ценах.

«Мы постарались в одном нормативном документе сосредоточить все нормы ценового регулирования, которые позволяют бизнесу проще разобраться в ситуации с ценообразованием», – отметил глава ведомства.

Документом уточнен перечень товаров, на которые продолжится жесткое регулирование цен.

«Сужены некоторые позиции до товаров, которые являются действительно социально значимыми. Например, исключены твердые сыры. Но сохранено регулирование для того, чтобы граждане могли купить товар за цену, которая ниже, чем в соседних странах. В непростой ситуации, когда выросли цены на сырье, энергоресурсы, затраты на логистику, это не может не влиять на наших товаропроизводителей. Здесь их одних зажать и привести к тому, что некоторые предприятия будут испытывать финансовые проблемы и уходить в убытки, тоже было нельзя. Поэтому было решено при сохранении жесткого ценового регулирования увеличить ежемесячный шаг возможного повышения стоимости социально значимого товара с 0,3% до 1,2%.

Почему именно на этот процент? Мы видим, какая инфляция происходит в странах-соседях. В ЕС рекорд за март – 7,5%, в России – более 15%, поэтому в целом мы можем прогнозировать, что инфляционный навес будет более 10%. Чтобы компенсировать производителям затраты, был увеличен и этот шаг», – пояснил Алексей Богданов.

При этом он отметил, что торговые сети сохранили социальную скидку. На некоторые товары они согласились снизить предельный уровень торговой надбавки на 5% (на мясо, свинину, говядину, мясо птицы на кости, макароны, черный хлеб и белый батон). Кроме того, введено ценовое регулирование на ряд непродовольственных товаров – мыло, туалетную бумагу, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубную пасту, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

«Под это решение попадают и импортеры, и белорусские производители. Для них установлен предельный уровень рентабельности – либо он должен сохраниться на уровне прошлого года, либо не превышать 10%. Для торговли – надбавка не более 30%. Также внесена корректировка по овощам. Из перечня исключены мытые и калиброванные овощи и семенной картофель», – рассказал министр.

Таможня обещает обнуление пошлин

Как заявил первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси Александр Валиев, основная задача комплексного плана правительства – поддержать отечественных экспортеров и импортеров, помочь им сохранить устойчивость в своей работе и уверенно выйти на новые перспективные рынки.

По его информации, сейчас через интернет в электронном виде подаются абсолютно все экспортные таможенные декларации. 87% из них обрабатывается не более чем за пять минут. 60% экспортных партий товаров обрабатывается в режиме автовыпуска в течение минуты. Сегодня не требуется размещать партии товаров для экспорта в зонах таможенного контроля. Их декларирование осуществляется непосредственно со складов.

«Мы готовы не проставлять свои штампы на сопроводительных документах, если того не потребует сам перевозчик. По сути, этот вопрос предусмотрен комплексным планом», – отметил он.

Планом предусмотрен вопрос по поддержанию финансовой устойчивости не только экспортеров, но и импортеров. В рамках ЕАЭС подготовлены новые проекты документов по временному обнулению ставок ввозных таможенных пошлин по сотням позиций различных категорий товаров.

«Государствами союза ведется работа по формированию единого перечня товаров, в отношении которых все таможенные операции будут упрощены», – сообщил Александр Валиев.

Мнение эксперта: Самое важное – поддержать промышленность и сельское хозяйство

Как считает наш эксперт, кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич, комплексный план представляется в целом хорошим и на злобу дня.

«Хотелось бы, чтобы хотя бы часть его положений с желаемым эффектом была реализована на практике. Пока план говорит о поддержке лишь в общих чертах. Нормативные акты, которые должны быть подготовлены и утверждены под правительственный план, дадут гораздо больше конкретики, но их могут быть десятки с десятками пунктов в каждом, и вся соль будет именно в них. Самое главное – эффективная реализация этих актов», – отметил Вячеслав Ярошевич.

По его мнению, самое важное сейчас – поддержка промышленности, сельского хозяйства и в целом реального сектора. Что касается не сходящего с первых полос ИT-сектора, то, по словам эксперта, для него надо разработать комплексный механизм, который бы давал возможность талантливым программистам реализовываться прежде всего через национальный или региональный спрос, не на заказах Запада.

«Понятно, что если заказчик там, то он и перетянет исполнителей к себе, что и происходит сейчас. Надо формировать спрос здесь, в том числе посредством госзаказа. В России об этом уже говорят открыто. Понятно, что наши национальные ресурсы скромнее, но начинать можно хотя бы с пилотных проектов, главное, чтобы они были простыми, понятными и доступными для всех. Пока же идут разговоры в основном о бюрократических настройках в рамках новых или действующих ведомств, не имеющих добавленной стоимости, если наши айтишники не смогут найти достойной альтернативы в Беларуси или ЕАЭС», – считает эксперт.

Что касается промышленности, то в первую очередь нужна экспортная поддержка.

«Здесь должны быть задействованы все виды гарантий, страхование – по полной программе, валютные инструменты в этом страховании. Широкомасштабно вводить дополнительные льготы не стоит, но секторально и точечно действовать можно и нужно. Чем сложнее продукция, чем более она импортозамещающая, чем более она нужна именно сейчас, тем больше должно быть поддержки. В том, что при этом могут быть задействованы механизмы ручного управления, ничего страшного нет, потому что ситуация сейчас такая, что все меняется по дням, если не по часам», – резюмировал экономист.

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