Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женятся

В СМИ прошли слухи о помолвке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На “том самом” пальце певицы заметили кольцо с внушительным камнем.

Дженнифер подтвердила новость на видео для своего личного портала On the JLo, где крупным планом продемонстрировала изумрудное кольцо и сказала, что “очень взволнована этой новостью”.

OMG! I finally got the #onthejlo email! I am so FREAKING HAPPY for you @JLo !! So happy for Ben, you and your families! True LOVE & real LOVE does exist and you both found it in each other!! Thank you for sharing this very personal video with us all! LOVE YOU @BenAffleck @JLo pic.twitter.com/1xxBIC6qQp

— Becky 💍 (@JLoLover4Life) April 9, 2022