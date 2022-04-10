В СМИ прошли слухи о помолвке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. На “том самом” пальце певицы заметили кольцо с внушительным камнем.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек женятся

Дженнифер подтвердила новость на видео для своего личного портала On the JLo, где крупным планом продемонстрировала изумрудное кольцо и сказала, что “очень взволнована этой новостью”.

Напомним, в прошлом году между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком вновь вспыхнули чувства спустя почти 20 лет после расставания.

 

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