По заявлению генерального прокурора Беларуси Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической организацией. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.

Сообщается, что с середины 2020 г. названное формирование вело работу, связанную с пропагандой экстремистской, террористической деятельности. В результате в стране были совершены акты терроризма и другие преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки.

С 8 апреля 2022 г. деятельность организации на территории Беларуси запрещена. В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет уголовную ответственность.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»