По заявлению генерального прокурора Беларуси Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической организацией. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры.
Сообщается, что с середины 2020 г. названное формирование вело работу, связанную с пропагандой экстремистской, террористической деятельности. В результате в стране были совершены акты терроризма и другие преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки.
С 8 апреля 2022 г. деятельность организации на территории Беларуси запрещена. В Генпрокуратуре обратили внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет уголовную ответственность.
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