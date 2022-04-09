Жители деревни Теребличи Брестской области нашли в поле обломки крылатой ракеты. По предварительным данным местные услышали громкий хлопок, после чего отправились на место падения объекта. Сообщается, что никто не пострадал.

Деревня Теребличи находится в 30 с лишним километрах от белорусско-украинской границы. Однако отделяет ее от рубежа большой военный полигон Мерлин (по названию хуторов, которые расселили ради создания армейского объекта), где еще во времена СССР ВВС отрабатывали авиаудары.

После распада Советского Союза местность превратилась в заповедник и долгое время манила туристов из разных стран. Эти болота, именуемые Ольманскими (по названию другой деревни, примыкающей к полигону), называли легкими Европы.

Комментарии по поводу обломков, упавших 7 апреля 2022 года на поле в районе деревни Теребличи, дал военный комиссар Брестской области Олег Коновалов:

— На данный момент однозначно ничего сказать нельзя. Военнослужащие — минёры в/чел 7404 обследовали обломки. Взрывоопасных веществ не обнаружено. Угрозы для людей никакой. Сейчас работает соответствующая группа. По результатам будет сделано соответствующее заключение и дана информация.

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