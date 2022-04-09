8 апреля в Краматорске произошла страшная трагедия, которая расценивается как военное преступление. Был нанесен ракетный удар по железнодорожному вокзалу, где находились тысячи человек для эвакуация с Донетчины в более безопасные области Украины.

«Очевидно, мы не купились на возражение россиян о том, что они не несут ответственности (за этот ракетный удар – ред.). Сначала они заявили об успешном ударе, но потом отрицали это, как только поступило сообщение о последствиях», – сообщили в Пентагоне.

“Мы не удовлетворены заявлением российской стороны, которая отрицает свою ответственность за удар по вокзалу Краматорска. Мы полностью уверены в том, что данный удар нанесла Россия”, – приводит РИА Новости фрагмент заявления представителя американского оборонного ведомства.

Он добавил, что в Пентагоне согласны с утверждением, что по Краматорску ударили из ракетного комплекса SS-21 (американская классификация “Точки-У”).

«Можно говорить об одном подразделении – 18-й мотострелковой дивизии, которая сформирована в 2021 году. Состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка. По нашей оценке, ожидается, что они будут применены там, где атаковали железнодорожный вокзал (в Краматорске – ред.). Мы видим перемещение подразделений и применение силы в этой зоне», – сообщил чиновник Пентагона.

«Это главный железнодорожный узел восточной части Украины. И это очень стратегическое место. И мы видели, как они пытались переместить силы в Краматорск, где расположена эта железнодорожная станция», – добавил он.

В настоящее время известно по меньшей мере о более 50 убитых и более чем сотне раненых в результате ракетного удара. Россия пытается обвинить в этом Украину. Впрочем, в этой войне РФ традиционно пытается доказать, что Украина обстреливает, убивает и разрушает сама себя. Вот только верят в это только телезрители российских телеканалов.

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