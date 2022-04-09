На фоне вторжения России на территорию независимой Украины Министерство торговли США заявило о том, что для России и Беларуси будут введены лицензионные ограничения на поставки товаров от американских поставщиков.
Об этом сообщает Reuters.
Ограничения распространяются на удобрения, трубопроводную арматуру, шариковые подшипники и химикаты.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что для товаров, изготовленных за границей с использованием американских инструментов, также потребуется лицензия США, в которой американские власти планируют отказать.
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