Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало проверку ценообразования на автомобильном рынке. Поводом для нее послужила информация о значимом росте цен на машины у отдельных участников рынка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
У крупнейших автосалонов запрошены сведения, необходимые для проведения углубленного анализа. В МАРТ намерены определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке, имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления участниками рынка согласованных действий по ценам. Отмечено, что при выявлении признаков нарушения будет начато антимонопольное расследование.
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