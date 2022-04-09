Министерство антимонопольного регулирования и торговли анонсировало проверку ценообразования на автомобильном рынке. Поводом для нее послужила информация о значимом росте цен на машины у отдельных участников рынка, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

У крупнейших автосалонов запрошены сведения, необходимые для проведения углубленного анализа. В МАРТ намерены определить, чем обусловлена сложившаяся ценовая ситуация на рынке, имеются ли признаки нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления участниками рынка согласованных действий по ценам. Отмечено, что при выявлении признаков нарушения будет начато антимонопольное расследование.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»