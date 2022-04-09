Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров настаивает, что Беларусь должна быть в перечне стран, которые предоставят гарантии безопасности для Украины.

“Мы предложили, чтобы среди таких стран-гарантов обязательно была Республика Беларусь. И сейчас все эти вопросы, включая полный перечень стран-гарантов, согласовыываются. Мы выступаем за то, чтобы Белоруссия (Беларусь – ред.) была среди них”, — сказал Лавров.

Напомним, что и мир, и Украина считают, что Беларусь принимает участие в российско-украинской войне, поскольку предоставляет войскам РФ в пользование свои военные объекты. Военная авиация РФ использует белорусские аэродромы для осуществления авианалетов на украинские города, а белорусские склады, горюче-смазочные склады и госпитали используют для обеспечения тыловых нужд подразделений российской армии в Украине. Кроме того, россияне совершают значительную часть ракетных ударов по украинским городам с территории Беларуси. Однако Александр Лукашенко роль соагрессора отрицает и 7 апреля он заявил, что без Беларуси переговоры между Украиной и Россией невозможны.

Член украинской переговорной группы Михаил Подоляк отреагировал на заявления Лаврова и Лукашенко.

“В любом переговорном процессе каждая сторона может заявить свои запросные позиции. То есть, предлагать свое видение. Мы предложили в качестве потенциальных гарантов определенные страны демократического лагеря с мощными армиями. РФ среди прочего предложила Беларусь. Как я понимаю, исходя из позиции того, что Беларусь – союзное государство, которое всегда поддержит любые российские инициативы. Но еще раз повторяю – предложения сторон могут быть разными. Вопрос только в финальном согласованном документе”, — сказал Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее огласил список стран, которые могут стать гарантами безопасности Украины. Это: США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция, Израиль. “Это еще не все гаранты, но я назвал те страны, которые уже готовы приезжать и обсуждать список гарантий безопасности», — сказал Зеленский в интервью турецкому телеканалу Haberturk.

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