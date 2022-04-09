Соединенные Штаты предлагали Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Об этом бывший президент США Билл Клинтон рассказал в колонке для The Atlantic

По его словам, в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались. Он напомнил, что в те времена Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира», состоялось заключение основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, а США оказали финансовую помощь России для вывода ее военных из Прибалтики. Помимо этого Россия и НАТО совместно участвовали в разного рода миротворческих операциях.

«Все это время мы держали двери НАТО открытыми для вступления России, о чем я ясно заявлял Ельцину, а затем и его преемнику Владимиру Путину», — заявил американский экс-президент.

Клинтон подчеркнул, что разного рода заявления о том, что США каким-либо образом старались изолировать Россию, загнать ее в определенные рамки, либо же проявлять неуважение или вовсе игнорировать являются неправдой. При этом он согласился с тем, что альянс действительно стремился расширяться в восточном направлении, несмотря на возражения России, назвав действия НАТО в тот период времени «правильными и последовательными решениями».

«В общей сложности я встречался с Ельциным 18 раз и с Путиным пять раз — дважды, когда он был премьер-министром при Ельцине, и трижды за те 10 с лишним месяцев, что наши президентские сроки совпадали. Это всего на три меньше, чем все встречи лидеров США и СССР с 1943 по 1991 год. Представление о том, что мы игнорировали, не уважали или пытались изолировать Россию, ложно», — заключил он.

В 2017 году Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что именно он предлагал Клинтону подумать о вступлении России в НАТО. «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть, посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО», — рассказал Путин. По словам российского президента, Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». Путин отметил, что на этих словах «вся делегация американская занервничала». На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, российский лидер рассмеялся.

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