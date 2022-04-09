Евросоюз обязал фуры из Беларуси выехать со своей территории в течение недели.

Белорусские грузовые автомобили, находящиеся сейчас на территории ЕС, должны выехать до 16 апреля, cледует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС.

Согласно пятому пакету экономических и индивидуальных санкций против России из-за продолжающейся военной операции на Украине, утвержденного Евросоюзом в пятницу, в частности, вводится запрет на перевозки по своей территории автотранспортным операторам из РФ и Беларуси, исключая медицинские и продовольственные товары.

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