Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган дал интервью телеканалу «Беларусь 1». В нём он рассказал о создании нового госоргана в цифровой сфере (то ли будет создан, то ли нет), о будущем ПВТ («преференции парка можно расширить на других»), об оттоке айтишников («некатастрофическом»).

О новом цифровом министерстве

4 апреля министр связи докладывал Лукашенко о проекте указа об органе госуправления в сфере цифрового развития и вопросах информатизации.

Шульгана спросили, появится ли новое цифровое министерство. Из его ответа понятнее не стало: в РБ станет на одно министерство больше или Минсвязи наделят дополнительными функциями.

«Естественно, министерство будет. Оно, может, останется с прежним названием, но содержание и функции, определённые указом, дают возможность и обязывают его заниматься цифровыми проектами и технологиями», — рассказал министр.

О ПВТ («знаете, в жизни за всё надо платить»)

«Глава государства акцентировал внимание на ПВТ. Те возможные льготы, которые были предоставлены… Знаете, в жизни за всё надо платить. Всегда в жизни надо принимать решения, где ты, с кем ты и что ты делаешь, — поделился Шульган. — Поэтому ряд моментов, которые касались и развития ПВТ глава государства поручил проработать ещё более качественно для того, чтобы мы могли обсудить их на совещании в ПВТ (4 апреля Лукашенко анонсировал совещание с представителями ИТ. — dev.by). Я целиком и полностью поддерживаю такой подход, потому что — да, возникают проблемы, да, необходимо принимать мобильные решения этих проблем. Я поклонник такого подхода, что в ИТ-сфере решения надо принимать коллегиально».

О преференциях ПВТ

«Не пришла ли пора распространить их на более широкий круг (возможно, определённые преференции)? Я вспоминаю, когда ПВТ было 10 лет, и рассматривался только проект подписания декрета 2.0, мы предлагали рассмотреть такую возможность, что вот те преференции, который были, которые 10 лет отработали, возможно, пришло время уже тогда распространить на весь сектор ИТ, а за собой оставив что-то новое. То есть сделать парк чем-то передовым, который исследует, который изучает, решает какие-то более высокоуровневые задачи. И естественно, за это получает какие-то дополнительные преференции».

«И действительно, ведь у нас ИТ-сектор — это не только ПВТ. Да, это основное, да, это значимое, это хорошее предприятие, которое существует в стране. Но помимо тех организаций, которые являются резидентами, есть и другие, которые ИТ-отрасль, скажем так, двигают вперед. И, безусловно, хотелось бы вот этого равенства. Я думаю, что это будет один из таких ключевых моментов разговора, который состоится в ПВТ».

Об оттоке айтишников («катастрофического оттока кадров нет») «Я бы не стал говорить о конкретной цифре. Катастрофического оттока кадров на данный момент нет. Возможно, есть причины, которые побуждают отдельных специалистов и какие-то компании (целиком или частично) покидать территорию нашей страны. Но, знаете, мне отрадно читать письма от компаний, которые говорят: „Вы на нас рассчитывайте, мы придем в госпрограмму, мы готовы быть разработчиками отдельного вида ПО“. Каждый для себя решает: где он, с кем он и что делает», — заключил Шульган

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