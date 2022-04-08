Украина намерена национализировать имущество Беларуси и России на 16 миллионов долларов

Суды Украины арестовали 17 880 железнодорожных вагонов, принадлежащих России и Беларуси. По сообщению Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины, сделано это было «по ходатайству детективов в рамках уголовного производства при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора, начатого по факту совершения экономического преступления».

По заявлению ведомства, находящиеся на территории Украины вагоны «использовались при совершении экономического преступления» – речь идет о якобы преднамеренном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, а вагоны арестованы судом как орудие преступления, пишет Новая Деловая Газета.

«После проведения соответствующих мероприятий будет решаться вопрос об их национализации, а товарно-материальные ценности будут конфискованы в доход государства», – сообщает бюро.

Ранее БЭБ поясняло, что оно осуществляет анализ деятельности компаний, в которых конечными бенефициарами являются резиденты России и Беларуси, выявляет активы их граждан, проводит остановку деятельности тех предприятий, которые осуществляют незаконную торговлю с этими странами.

По состоянию на начало апреля, БЭБ уже инициировало национализацию имущества, принадлежащего как госкомпаниям, так и частным лицам на сумму свыше 468 млн. гривен (почти $16 млн.). В данном случае речь идет о 450 вагонах-цистернах и 7 грузовых транспортных средств. На очереди еще 1552 вагона, как вещдоки по уголовному делу, по которым решается вопрос об аресте.

Вагоны с грузами, которые застряли в Украине из-за известных событий, воспринимаются украинскими силовиками как контрабанда, хотя, можно предположить, что они следовали по ранее заключенным, но так и не исполненным договорам с украинскими партнерами.

В частности, БЭБ сообщает о пресечении вывоза в Россию 45 вагонов глинозема, общим весом более 3 тыс. тонн, принадлежащих Николаевскому глиноземному заводу. В Черкасской области «тормознули» 400 российских и белорусских вагонов с различным оборудованием. В их числе и вагон с 12 тяговыми электродвигателями и 12 якорей тяговых двигателей, принадлежащий одному из белорусских предприятий.

«В настоящее время осуществляется оценка стоимости железнодорожного подвижного состава и электрооборудования. Перечень выявленных товарно-материальных ценностей направлен в УкрЖД и военно-гражданскую администрацию Черкасской области для принятия решения относительно дальнейшей национализации», – сообщает БЭБ.

Кстати

По приблизительным оценкам, на украинской территории к 24 февраля находилось около 100 белорусских железнодорожных составов с числом вагонов порядка 5 тыс. Там же находилось примерно 280 белорусских грузовых автомобилей. Все они перевозили товары, как украинским заказчикам, так и транзитом. Также на украинских путях и дорогах застряли порядка 15 тыс. российских вагонов, принадлежащих 250 компаниям, и около 140 фур.

28 марта Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об аресте 100 вагонов с калийными удобрениями весом 7 тыс. тонн, которые направлялись из Беларуси в страны Азии. Груз был обнаружен на станции Коростень в Житомирской области, что вблизи с границей с РБ. Также был прекращен транзит двух вагонов стальной продукции общим весом 139 тонн. Груз следовал из Беларуси транзитом через Украину в Северную Африку.

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