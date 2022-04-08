В России напали на Нобелевского лауреата и главного редактора издания Новая газета Дмитрия Муратова. Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что Муратов ехал в поезде из Москвы в Самару. На Казанском вокзале прямо в вагоне на него вылили красную краску с ацетоном и воскликнули: “Муратов, вот тебе за наших пацанов”.

В результате инцидента журналист получил ожоги глаз.

“Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться” – рассказал Муратов.

На данный момент полиция разыскивает двух подозреваемых. Уже выяснено, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон, затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира. Сразу после этого они выбежали на платформу и скрылись.

Издание пишет, что ответственность за нападение взяла на себя группа под названием Союз Z десантников, которая пригрозила, что будет действовать дальше. Но позже это сообщение было удалено.

Отметим, Муратов стал лауреатом премии в октябре прошлого года совместно с филиппинской журналисткой Марией Ресса. Они получили награды за “усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира”.

В конце марта Муратов заявил, что выставит на аукцион свою Нобелевскую медаль с целью получения средств для помощи украинским беженцам. Также он призвал стороны прекратить огонь, обменять пленных, вернуть тела погибших и открыть гуманитарные коридоры.

“Новая газета” приостановила работу до окончания войны в Украине из-за цензуры.

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