Банковская группа Swedbank приняла решение прекратить платежи в Беларусь и Россию и из этих стран, сообщается на сайте финансовой организации.

“Соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), Группа Swedbank приняла решение прекратить все финансовые операции, где платежи осуществляются в Россию и Беларусь или поступают из этих стран”, – говорится в сообщении.

В Swedbank пояснили, что решение касается не всех платежей. При необходимости могут применяться отдельные исключения. В первую очередь они могут касаться обслуживания платежей для отдельных социально- общественных групп клиентов, которые из этих стран получают платежи по пенсиям или пособиям.

Если говорить о конкретном сроке, то входящие платежи в Россию и Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно. Исходящие платежи из этих стран – до 6 мая 2022 года включительно.

Надо отметить, что Банковская группа Swedbank представлена в Швеции, Литве, Латвии и Эстонии.

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