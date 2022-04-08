Роман Безсмертный, экс-посол Украины в Беларуси: «В той яме искали и меня»

2 апреля Вооруженные силы Украины вернули контроль над Киевской областью. После этого весь мир увидел ужасающие фотографии и видео с телами убитых мирных жителей. Среди них опознали старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына.

Экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный дружил с этой семьей. Об этом он рассказал на своей странице в «Фейсбук».

– 27 февраля, Мотыжин оккупирован… В нашем доме шесть человек, потому что мы забрали семью, дом которой разбомбили. На всех одна буханка хлеба. Я смотрю в плетеную корзину, где держим хлеб, и понимаю, что этого надолго не хватит.

Я позвонил Игорю Сухенко – своему однокласснику и мужу старосты села Оли Сухенко. Мы встретились, обсудили ситуацию. И уже через 2,5 недели Игорю удалось наладить доставку хлеба. Оля Сухенко передала нам два батона и радостно сказала: «Всё, теперь село будет с хлебом».

28 февраля в Мотыжине не стало электричества, потому что перебили высоковольтные провода, и начали сдыхать все мобилки. Появились новые проблемы – отсутствие связи, холод и приготовление пищи. Приходилось каждый день топить печь, чтобы не замерзнуть и что-то в чугуне приготовить. Температура в доме не поднималась выше +12°C. Дров было всего на неделю. Но и здесь на помощь пришел Игорь Сухенко. Быстро организовал доставку во двор трех кубов дров. Они спасали нас в самые холодные дни.

Мы с Игорем часто виделись, избегали общения по телефону, это было опасно. Враги постоянно забирали у населения мобилки и проверяли их. С телефонов мы вычищали всё, что можно, и прятали их.

Игоря Сухенко беспокоило мое присутствие в Мотыжине. «Не высовывайся, прошу, если узнают, кто ты, и схватят, то будет проблема у всего села», – повторял он всё время.

У нас есть генератор, так Игорь как-то привез 10 литров горючего, чтобы мы могли все подзарядить телефоны. Благодаря нескольким звонкам удалось чудом вывезти живущую у нас семью в Киев.

Большой проблемой несколько дней подряд были пожары в полях, горела сухая трава и подходила к домам. Мы гасили пламя часами… Иногда останавливали его на пороге…

Утром 23 марта я снова встретился с Игорем и передал ему ящик с медикаментами, потому что его сын Саша занимался распределением и доставкой лекарств в селе. Он и для моей мамы привозил таблетки. Мы договорились с Игорем, что они с семьей на следующую ночь заночуют уже в нашем доме. Почему? На тот момент наш дом обыскали российские военные… Значит, к нам они бы уже не пришли…

Но вечером не пришли к нам Оля, Игорь и Саша Сухенко… Связи с ними уже не было.

Большое спасибо светлым людям! Вечная память всем погибшим!

Я выжил. Мне невыносимо больно…

На днях односельчане меня искали в этой яме.

Аисты в этом году не прилетели… Большая беда в родном селе…»

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