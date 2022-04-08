Её направила в Мингорисполком Белорусская партия «Зелёные».
«Мы подали заявку на проведение акции под основным лозунгом «Нет войне!», а также с требованиями не допустить участия белорусских военных в вооруженных конфликтах, вывода российских войск с территории Беларуси, солидарности с украинским народом и недопущения повторения Чернобыльской катастрофы, – рассказал «Народной Воле» председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. – В этом году местом проведения акции был выбран Остров слёз.
Если разрешение из Мингорисполкома получено не будет, то акция проводиться не будет: мы ценим безопасность граждан».
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