На днях появилась новость о новом составе наблюдательного совета ПВТ. И на сайте ПВТ, и в президентском указе – ни одной фамилии, только должности.

«Народная Воля» поинтересовалась, с чем это связано.

В старой версии состава наблюдательного совета ПВТ фамилии были. До появления нового указа в составе совета оставался даже экс-директор ПВТ Валерий Цепкало – информация об этом была на сайте ПВТ. И никаких документов о том, что его оттуда исключили, в публичном доступе не появлялось.

Как известно, сейчас наблюдательный совет возглавил первый вице-премьер Николай Снопков. До недавнего времени эту должность занимал Всеволод Янчевский.

В совет также вошел директор Департамента финансового мониторинга КГК Вячеслав Реут. Раньше представителей КГК в совете не было.

Бесфамильный указ многих удивил, сразу возникли различные версии, почему это сделано. Одна из них – попытка уйти от персональных санкций.

«Может, вы обратили внимание, что сейчас некоторые банки, находящиеся под санкциями, проводят годичные собрания, переизбирают членов наблюдательного совета, но информацию публикуют сокращенно, имена не указывают, – высказывают свое мнение эксперты, близкие к ПВТ. – Не исключено, что по этой причине в таком разрезе опубликовали и этот указ о наблюдательном совете ПВТ. Похоже, это некая общая установка, чтобы не подставлять людей под санкции…»

Всеволода Янчевского исключили из состава нескольких комиссий – по безопасности в экономической и информационных сферах. Но он по-прежнему остался главой ПВТ.

«Раньше он совмещал две должности – председателя наблюдательного совета и главы ПВТ, – говорят в Парке. – Янчевский еще при Валерии Цепкало был председателем набсовета. А когда Цепкало уволили, он стал совмещать две должности. Конечно, здесь должны быть разные люди. Теперь нашли выход – будет первый вице-премьер за ним «наблюдать».

В Парке высоких технологий на вопрос «Народной Воли» про обезличенный состав наблюдательного совета ответили так: «Такое решение приняли из-за того, что предыдущий состав наблюдательного совета был завязан на определенную фамилию, а люди меняются. А под конкретную должность прописаны конкретные обязанности. И если человека сняли с должности, а на его место назначили кого-то другого, то он автоматически по должности будет членом наблюдательного совета. То есть здесь нет никакого двойного смысла. Всё сделано исключительно ради удобства – чтобы из-за одной фамилии не переделывать весь состав совета».

Публикация из № 28 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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